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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.01.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Çocuklar Duymasın bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çocuklar Duymasın dizisi bu akşam neden yok sorusunun yanıtı, sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Çarşamba akşamları izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatan Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı bu hafta yayınlanmamıştı. Peki, Çocuklar Duymasın bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Sevilen dizinin bu akşam neden olmadığı diziseverlerin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki, Çocuklar Duymasın bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çocuklar Duymasın dizisi bu hafta yılbaşı sebebiyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya çarşamba akşamı ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Taş Fırın Haluk ve Meltem, yılbaşını Gönül ve Tuna’nın davetiyle onların evinde kutlamaya karar verir. Yılbaşı akşamı ev sahipliği yapacak Gönül ve Tuna hemen parti organizasyonuna başlar. Bunu duyan Sultan ve Rıza da hemen rakip bir yılbaşı partisi organize eder. Sultan ve Rıza, Haluk ve Meltem’in kendi yılbaşı partilerine gelmesini istemektedir. Ama Haluk ve Meltem, Gönül ve Tuna’ya söz verdiği için ortalık karışır. Gönül ve Tuna da, Sultan ve Rıza da Haluk ve Meltem’i paylaşamaz. Haluk ve Meltem yılbaşı akşamı boyunca türlü bahanelerle iki ev arasında mekik dokur.

Yılbaşı akşamı her iki evde de çok büyük eğlenceler vardır. Bu rekabet, her iki evde de eğlencenin doruklara ulaşmasına neden olur. Davetliler Gönül ve Tuna’nın evinde Suzan Kardeş şarkılarıyla eğlenirken, Sultan ve Rıza’nın evinde de Ankaralı Coşkun fırtınası esmektedir. Öte yandan Sinan Yılmaz ve kolbastı ekibi ile Ezgi Eyüboğlu en güzel şarkılarıyla yılbaşı gecesine renk katarken, horon ekibi ve fasıl ekibi sayesinde de davetliler bir an olsun yerlerinde oturamaz.

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