Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanında kabus isim geri dönüyor!

Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanında gerilim dolu dakikalar izleyicilerle buluşacak. Bu çarşamba gününe Tutku'nun geri dönmesi ile damga vuracak olan Çocuklar Duymasın, Tuna ile Işıl arasındaki yakınlaşmayı da ekranlara taşıyacak. İşte, Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki fragmanı ve detaylı bilgiler

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Çocuklar Duymasın 73. Bölüm Fragmanı yayında! Meltem ve Haluk boşanma kararı gündeme bomba gibi düşerken Tutku'nun dönüşü herkese ikinci bir şok yaşatıyor!

Meltem'in aldığı boşanma kararını Haluk'a söylemesinin ardından çift arasındaki ipler iyice gerilir. Bu karara anlam veremeyen herkes onlarla konuşmaya çalışır. Özellikle Gönül, Meltem'e ısrarla bu kararı neden aldığını sorar. Fakat Meltem, ayrılma kararının arkasında durur ve Haluk ile arasındaki aşkın bittiğini söyler. Haluk da keza beklemediği bu durum karşısında öfkelidir. Avukat tuttuğunu söyler.

Öte yandan Tuna ve Işıl arasındaki yakınlaşma devam etmektedir. Tuna, Işıl ile olan buluşmasına Haluk'u da çağırır.

Ancak öyle bir şey yaşanır ki tüm dengeler bu olay sonucunda altüst olacaktır. Daha önce Haluk ve Meltem'in yuvasını dağıtma noktasına getiren Tutku, geri döner. Tüm bu yaşanan olayların ardında nasıl bir plan var? Haluk ve Meltem ne yapacak? Tutku'nun geri dönmesindeki amaç ne?

TUTKU NEDEN DÖNDÜ?

Kanal D’nin, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, samimi ve eğlenceli diyalogları izleyiciyle buluşturan dizisi Çocuklar Duymasın’a Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün, geri dönüyor.

Haluk’a saplantılı bir şekilde aşık olan ve bir yıl önce Haluk (Tamer Karadağlı) ve Meltem’in (Pınar Altuğ) hayatından çıkan Tutku, hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıkar. Zamanında derin bir aşkla Haluk’a bağlı olan Tutku’nun ne amaçla döndüğü merak konusudur.

Emin olunan tek bir şey vardır. Ne istese elde etmeyi başarmış bu kadın, artık daha güçlüdür. Ve yaşanan onca şeyden sonra döndüyse çok büyük bir nedeni vardır!