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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanında kabus isim geri dönüyor!

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Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanında kabus isim geri dönüyor!

Çocuklar Duymasın yayımlanan 73. yeni bölüm fragmanında Tutku kabusu geri dönüyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da, geçtiğimiz bölümlerde Haluk ve Meltem'in arasında kara kedi gibi giren Tutku, yeniden piyasaya çıkıyor. Meltem ve Haluk arasındaki halihazırda var olan gerilimin üzerine düşen Tutku, aile içerisinde yeni bir kaos yaratmak için planlarına başlıyor. İşte, Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanı ve bazı bilgiler

Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanında gerilim dolu dakikalar izleyicilerle buluşacak. Bu çarşamba gününe Tutku'nun geri dönmesi ile damga vuracak olan Çocuklar Duymasın, Tuna ile Işıl arasındaki yakınlaşmayı da ekranlara taşıyacak. İşte, Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki fragmanı ve detaylı bilgiler

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Çocuklar Duymasın 73. Bölüm Fragmanı yayında! Meltem ve Haluk boşanma kararı gündeme bomba gibi düşerken Tutku'nun dönüşü herkese ikinci bir şok yaşatıyor!

Meltem'in aldığı boşanma kararını Haluk'a söylemesinin ardından çift arasındaki ipler iyice gerilir. Bu karara anlam veremeyen herkes onlarla konuşmaya çalışır. Özellikle Gönül, Meltem'e ısrarla bu kararı neden aldığını sorar. Fakat Meltem, ayrılma kararının arkasında durur ve Haluk ile arasındaki aşkın bittiğini söyler. Haluk da keza beklemediği bu durum karşısında öfkelidir. Avukat tuttuğunu söyler. 

Öte yandan Tuna ve Işıl arasındaki yakınlaşma devam etmektedir. Tuna, Işıl ile olan buluşmasına Haluk'u da çağırır.

Ancak öyle bir şey yaşanır ki tüm dengeler bu olay sonucunda altüst olacaktır. Daha önce Haluk ve Meltem'in yuvasını dağıtma noktasına getiren Tutku, geri döner. Tüm bu yaşanan olayların ardında nasıl bir plan var? Haluk ve Meltem ne yapacak? Tutku'nun geri dönmesindeki amaç ne?

TUTKU NEDEN DÖNDÜ?

Kanal D’nin, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, samimi ve eğlenceli diyalogları izleyiciyle buluşturan dizisi Çocuklar Duymasın’a Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün, geri dönüyor.

Haluk’a saplantılı bir şekilde aşık olan ve bir yıl önce Haluk (Tamer Karadağlı) ve Meltem’in (Pınar Altuğ) hayatından çıkan Tutku, hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıkar. Zamanında derin bir aşkla Haluk’a bağlı olan Tutku’nun ne amaçla döndüğü merak konusudur.

Emin olunan tek bir şey vardır. Ne istese elde etmeyi başarmış bu kadın, artık daha güçlüdür. Ve yaşanan onca şeyden sonra döndüyse çok büyük bir nedeni vardır!

 

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