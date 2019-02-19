Çocuklar Duymasın 69. bölüm fragmanında Haluk, Gece'nin peşine düşüyor
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Taş Fırın Haluk ve Meltem’in evinde hummalı bir hazırlık vardır. Çünkü Meltem, Türkiye’nin en ünlü dört gurmesini eve davet etmiştir. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem'i takip eden Gece, tehditlerini artırıyor. Meltem ve Haluk'un evine geliyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Taş Fırın Haluk ve Meltem’in evinde hummalı bir hazırlık vardır. Çünkü Meltem, Türkiye’nin en ünlü dört gurmesini eve davet etmiştir. Gurmeler eve gelip Meltem’in yaptığı yemekleri tadacak ve değerlendirecektir. Meltem şahane bir sofra hazırlar, Taş Fırın Haluk yemekleri bir an önce yemek için sabırsızlanmaktadır. Taş Fırın Haluk yemeğe başlamak için gurmelerin çekim yapmasını bekleyince birbirinden komik anlar yaşanır.
Öte yandan Taş Fırın Haluk ve Meltem’in hayatını alt üst etmeye hazırlanan Gece’nin planı da tıkır tıkır işlemektedir. Gece ne yapar eder ve Haluk ve Meltem’in evine gelir. Her şeyden habersiz eve gelen Meltem, Gece’nin eve geldiğini öğrenince ne yapacaktır? Gece, bu aileden ne istemektedir?
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