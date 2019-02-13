Çocuklar Duymasın yayınlanan son bölümüyle kahkaha tufanı yaşattı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çocuklar Duymasın dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Sevgililer günü gelip çatmıştı ancak Taş Fırın Haluk ve Meltem’in henüz bir sevgililer günü planı yoktu. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine hareketli anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Taş Fırın Haluk hiç istemese de, ısrarlara dayanamaz ve Zero Tuna’nın organize ettiği sevgililer günü planına dahil oldu. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sevgililer günü gelip çatmıştır ancak Taş Fırın Haluk ve Meltem’in henüz bir sevgililer günü planı yoktur. Taş Fırın Haluk hiç istemese de, ısrarlara dayanamaz ve Zero Tuna’nın organize ettiği sevgililer günü planına dahil olur. Rıza ve Sultan’ın da onların sevgililer günü planına dahil olmasıyla ekip iyice kalabalıklaşır.
Hepsi, rezervasyon yaptıkları mekana çok eğlenecekleri konusunda büyük beklentilerle giderler ancak hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar.
Öte yandan eve gelen gizemli bir kutu başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkes için merak konusu olur. Meltem, bu gizemli kutunun Gece’den geldiğini tahmin eder ve Haluk’un görmemesi için büyük bir çaba gösterir. Kutu kimden gelmiştir ve içinde ne vardır?
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