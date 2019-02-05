Çocuklar Duymasın 67. bölüm fragmanında Haluk hırsızlıkla suçlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇocuklar Duymasın 67. bölüm fragmanında Haluk hırsızlıkla suçlanıyor
GeriTelevizyon Çocuklar Duymasın 67. bölüm fragmanında Haluk hırsızlıkla suçlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.02.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 67. bölüm fragmanında Haluk hırsızlıkla suçlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklar Duymasın 67. bölüm fragmanında Haluk hırsızlıkla suçlanıyor

Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 67. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuna, Haluk’a bir mont hediye eder. Ancak montun arkasında güvenlik alarmı kalmıştır. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Çocuklar Duymasın dizisinin 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk, bir yanlış anlama sonucu hırsızlıkla suçlanıyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meltem’i önce gizli bir numaradan arayan sonra da Zeynep’le mektup yollayan Gece, Meltem’i iyice huzursuz etmeyi başarmıştır. Kim olduğu belli olmayan, ama sürekli Meltem ve ailesinin peşinde olan Gece’den, Taş Fırın Haluk’un haberi yoktur. Meltem bu durumu Haluk’tan bir sır gibi saklamaktadır. Haluk, Gece’nin Meltem’e yolladığı mektubu fark eder. Mektupta neler yazmaktadır ve Taş Fırın Haluk’un tepkisi ne olacaktır?

Öte yandan Tuna, Haluk’a bir mont hediye eder. Ancak montun arkasında güvenlik alarmı kalmıştır. Haluk güvenlik alarmını fark etmez ve bütün gün o şekilde dolaşır. Haluk’un çevresindeki herkes güvenlik alarmını fark eder. Yakın çevresi Haluk’u uyaracakken Element ve Ercüment’in ortaya attığı bir fikir yüzünden ortalık karışır. Haluk ve Meltem, Meltem’in çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gider. Gece, doğum gününde Haluk ve Meltem’in karşısına çıkar. Bundan sonra Haluk ve Meltem için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Kanserde erken teşhisin önemli bir örneğiyim"

Evimi, otomobilimi, yazlığımı sattım ama...

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Hande Yener: Biz alkış bağımlısı zavallılarız