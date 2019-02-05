Çocuklar Duymasın 67. bölüm fragmanında Haluk hırsızlıkla suçlanıyor
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 67. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuna, Haluk’a bir mont hediye eder. Ancak montun arkasında güvenlik alarmı kalmıştır. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk, bir yanlış anlama sonucu hırsızlıkla suçlanıyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Meltem’i önce gizli bir numaradan arayan sonra da Zeynep’le mektup yollayan Gece, Meltem’i iyice huzursuz etmeyi başarmıştır. Kim olduğu belli olmayan, ama sürekli Meltem ve ailesinin peşinde olan Gece’den, Taş Fırın Haluk’un haberi yoktur. Meltem bu durumu Haluk’tan bir sır gibi saklamaktadır. Haluk, Gece’nin Meltem’e yolladığı mektubu fark eder. Mektupta neler yazmaktadır ve Taş Fırın Haluk’un tepkisi ne olacaktır?
Öte yandan Tuna, Haluk’a bir mont hediye eder. Ancak montun arkasında güvenlik alarmı kalmıştır. Haluk güvenlik alarmını fark etmez ve bütün gün o şekilde dolaşır. Haluk’un çevresindeki herkes güvenlik alarmını fark eder. Yakın çevresi Haluk’u uyaracakken Element ve Ercüment’in ortaya attığı bir fikir yüzünden ortalık karışır. Haluk ve Meltem, Meltem’in çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gider. Gece, doğum gününde Haluk ve Meltem’in karşısına çıkar. Bundan sonra Haluk ve Meltem için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır
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