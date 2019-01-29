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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 66. bölüm fragmanında Haluk çileden çıkıyor

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Çocuklar Duymasın 66. bölüm fragmanında Haluk çileden çıkıyor

Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 66. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Söyletmez, Haluk'u çileden çıkarıyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Çocuklar Duymasın dizisinin 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem gizemli bir kişi tarafından telefonlar almaya başlar ve bu durum herkesi korkutur. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ünlü fenomen Halil Söyletmez, bir gün boyunca hiç tanımadığı bir ailenin evinde misafir olacaktır. Taş Fırın Haluk başta hiç istemese de, Meltem ve Zeynep’in ısrarlarına dayanamaz, Halil Söyletmez’in eve gelmesini kabul eder. Haluk hariç herkes Halil eve geleceği için çok heyecanlıdır. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Halil geldiğinde çok belalı bir misafir olacak ve başta Haluk olmak üzere herkesi çıldırtacak şakalar yapacaktır.

Öte yandan Meltem’in Almanya’da yaşayan yakın bir arkadaşının oğlu Element, Türkiye’ye gelir. Türkiye’de kaldığı süre boyunca da Haluk’un iş yerinde staj yapacaktır. Element’in Ercüment adında baş belası bir de abisi vardır. Taş Fırın Haluk’un Element ve Ercüment ile ilk karşılaşması birbirinden komik anların yaşanmasına neden olur.

Meltem gizemli bir kişi tarafından telefonlar almaya başlar. Meltem’in kim olduğunu bilmediği bu kişi, Meltem’i yakın takibe almıştır. Bu durumu herkesten gizleyen Meltem’in ne yapacağı büyük merak konusudur.

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