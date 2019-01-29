Çocuklar Duymasın 66. bölüm fragmanında Haluk çileden çıkıyor
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 66. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Söyletmez, Haluk'u çileden çıkarıyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem gizemli bir kişi tarafından telefonlar almaya başlar ve bu durum herkesi korkutur. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ünlü fenomen Halil Söyletmez, bir gün boyunca hiç tanımadığı bir ailenin evinde misafir olacaktır. Taş Fırın Haluk başta hiç istemese de, Meltem ve Zeynep’in ısrarlarına dayanamaz, Halil Söyletmez’in eve gelmesini kabul eder. Haluk hariç herkes Halil eve geleceği için çok heyecanlıdır. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Halil geldiğinde çok belalı bir misafir olacak ve başta Haluk olmak üzere herkesi çıldırtacak şakalar yapacaktır.
Öte yandan Meltem’in Almanya’da yaşayan yakın bir arkadaşının oğlu Element, Türkiye’ye gelir. Türkiye’de kaldığı süre boyunca da Haluk’un iş yerinde staj yapacaktır. Element’in Ercüment adında baş belası bir de abisi vardır. Taş Fırın Haluk’un Element ve Ercüment ile ilk karşılaşması birbirinden komik anların yaşanmasına neden olur.
Meltem gizemli bir kişi tarafından telefonlar almaya başlar. Meltem’in kim olduğunu bilmediği bu kişi, Meltem’i yakın takibe almıştır. Bu durumu herkesten gizleyen Meltem’in ne yapacağı büyük merak konusudur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle