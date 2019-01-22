Çocuklar Duymasın 65. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem'in yeni uğraşı
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 65. bölüm fragmanıyla izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem'in yeni uğraşı komik anlara sahne oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem video kanalı açmaya karar verince olanlar oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Taş Fırın Haluk ve Meltem internette kanal açarlar. Karı koca birlikte eğlenceli videolar çekip, kanallarına yüklerler. Meltem’in video çekmek için bulduğu oyunlar kendisi ve izleyenler için çok eğlenceli olsa da bu durum bir müddet sonra Taş Fırın Haluk’u kızdırmaya başlar.
Öte yandan sömestr tatili başladığı için Gönül ve Tuna’nın İzmir’e taşınma vakti de gelmiştir. Haluk ve Meltem için en yakın arkadaşlarından ayrılmak çok zordur. Başta Merve ve Orçun olmak üzere herkes çok üzgündür. Gönül, Tuna ve Orçun gözyaşlarıyla uğurlanırken beklenmedik bir sürpriz yaşanır.
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