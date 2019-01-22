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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.01.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 65. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem'in yeni uğraşı

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Çocuklar Duymasın 65. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem'in yeni uğraşı

Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 65. bölüm fragmanıyla izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem'in yeni uğraşı komik anlara sahne oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Çocuklar Duymasın dizisinin 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem video kanalı açmaya karar verince olanlar oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taş Fırın Haluk ve Meltem internette kanal açarlar. Karı koca birlikte eğlenceli videolar çekip, kanallarına yüklerler. Meltem’in video çekmek için bulduğu oyunlar kendisi ve izleyenler için çok eğlenceli olsa da bu durum bir müddet sonra Taş Fırın Haluk’u kızdırmaya başlar.

Öte yandan sömestr tatili başladığı için Gönül ve Tuna’nın İzmir’e taşınma vakti de gelmiştir. Haluk ve Meltem için en yakın arkadaşlarından ayrılmak çok zordur. Başta Merve ve Orçun olmak üzere herkes çok üzgündür. Gönül, Tuna ve Orçun gözyaşlarıyla uğurlanırken beklenmedik bir sürpriz yaşanır.

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