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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 61. bölüm fragmanında gelinlik provasında büyük şok

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Çocuklar Duymasın 61. bölüm fragmanında gelinlik provasında büyük şok

Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 61. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan, Simay için arkadaşlarının ve akrabalarının katılacağı kalabalık bir gelinlik provası hayal ederken, Simay ise gelinlik almaya tek başına gitmek istemektedir. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Çocuklar Duymasın dizisinin 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Simay'ın gelinlik seçimine annesi Sultan Hanım damgasını vuruyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan, Simay için arkadaşlarının ve akrabalarının katılacağı kalabalık bir gelinlik provası hayal ederken, Simay ise gelinlik almaya tek başına gitmek istemektedir. Anne kız bu konuda kavga edince devreye Meltem girer .

Günün sonunda öyle bir gelinlik provası olur ki başta Meltem ve Simay olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar. Daha önce hiç kimse böyle bir gelinlik provası görmemiştir.

Taş Fırın Haluk ve Zero Tuna, Tuna’nın sahte hesabını açan kişiye tuzak kurar. Haluk ve Tuna, kafede sahte hesabı açan kişiyi beklerken, sürpriz bir karşılaşma yaşanır. Meltem çok önemli bir karar vermiştir. Ama sır gibi sakladığı bu kararını sadece Haluk’la paylaşır. Yakın çevresine zamanı geldiğinde kendisi söyleyip, sürpriz yapmak istemektedir. Ancak Tuna, Meltem’in sırrını o söylemeden öğrenince ortalık karışır.

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