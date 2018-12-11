Çocuklar Duymasın 61. bölüm fragmanında gelinlik provasında büyük şok
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 61. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan, Simay için arkadaşlarının ve akrabalarının katılacağı kalabalık bir gelinlik provası hayal ederken, Simay ise gelinlik almaya tek başına gitmek istemektedir. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Simay'ın gelinlik seçimine annesi Sultan Hanım damgasını vuruyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sultan, Simay için arkadaşlarının ve akrabalarının katılacağı kalabalık bir gelinlik provası hayal ederken, Simay ise gelinlik almaya tek başına gitmek istemektedir. Anne kız bu konuda kavga edince devreye Meltem girer .
Günün sonunda öyle bir gelinlik provası olur ki başta Meltem ve Simay olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar. Daha önce hiç kimse böyle bir gelinlik provası görmemiştir.
Taş Fırın Haluk ve Zero Tuna, Tuna’nın sahte hesabını açan kişiye tuzak kurar. Haluk ve Tuna, kafede sahte hesabı açan kişiyi beklerken, sürpriz bir karşılaşma yaşanır. Meltem çok önemli bir karar vermiştir. Ama sır gibi sakladığı bu kararını sadece Haluk’la paylaşır. Yakın çevresine zamanı geldiğinde kendisi söyleyip, sürpriz yapmak istemektedir. Ancak Tuna, Meltem’in sırrını o söylemeden öğrenince ortalık karışır.
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