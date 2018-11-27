Çocuklar Duymasın 59. bölüm fragmanında Meltem ve Sultan kavga ediyor
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 59. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem ve Sultan’ın çok şiddetli bir şekilde kavga ettiğini öğrenen Haluk hemen eve gider. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem ve Sultan'ı birbirine düşüren olay ne? Dünürler arasındaki gerginlik nasıl son bulacak? İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Meltem ve Sultan’ın çok şiddetli bir şekilde kavga ettiğini öğrenen Haluk hemen eve gider. Haluk ve Rıza, Meltem ve Sultan’ı kavga ederken görünce ne yapacaklarını şaşırırlar. İki dünür arasındaki ipler kopmak üzeredir. Haluk ve Rıza bile, Meltem ve Sultan’ı ayıramaz. Sabrı ve hoş görüsüyle bilinen Meltem’i bile çileden çıkartan, Sultan’la kavga edecek boyuta getiren nedir?
Öte yandan Taş Fırın Haluk, çok yakın bir arkadaşından bir hediye alır. Arkadaşı Haluk’a maket hediye etmiştir. Ancak sadece hediye etmekle kalmaz, ısrarla Haluk’un bu maketi yapmasını ister. Haluk, arkadaşını mutlu etmek adına maketi bitirdiğini söyler. Ancak arkadaşı maketi görmek isteyince ortalık karışır! Tuna, sosyal medyada adına sahte bir hesap açıldığını öğrenince küplere biner. Bu Tuna için büyük bir felakettir. Tuna’nın adına açılan sahte hesap, aynı Tuna gibi paylaşımlar yapmakta, Gönül’ün, Merve’nin fotoğraflarını paylaşmaktadır. Tuna, sahte hesabı kapattırmaya çalışırken başına daha büyük dertler açar.
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