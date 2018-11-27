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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 59. bölüm fragmanında Meltem ve Sultan kavga ediyor

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Çocuklar Duymasın 59. bölüm fragmanında Meltem ve Sultan kavga ediyor

Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 59. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem ve Sultan’ın çok şiddetli bir şekilde kavga ettiğini öğrenen Haluk hemen eve gider. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Çocuklar Duymasın dizisinin 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem ve Sultan'ı birbirine düşüren olay ne? Dünürler arasındaki gerginlik nasıl son bulacak? İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meltem ve Sultan’ın çok şiddetli bir şekilde kavga ettiğini öğrenen Haluk hemen eve gider. Haluk ve Rıza, Meltem ve Sultan’ı kavga ederken görünce ne yapacaklarını şaşırırlar. İki dünür arasındaki ipler kopmak üzeredir. Haluk ve Rıza bile, Meltem ve Sultan’ı ayıramaz. Sabrı ve hoş görüsüyle bilinen Meltem’i bile çileden çıkartan, Sultan’la kavga edecek boyuta getiren nedir?

Öte yandan Taş Fırın Haluk, çok yakın bir arkadaşından bir hediye alır. Arkadaşı Haluk’a maket hediye etmiştir. Ancak sadece hediye etmekle kalmaz, ısrarla Haluk’un bu maketi yapmasını ister. Haluk, arkadaşını mutlu etmek adına maketi bitirdiğini söyler. Ancak arkadaşı maketi görmek isteyince ortalık karışır! Tuna, sosyal medyada adına sahte bir hesap açıldığını öğrenince küplere biner. Bu Tuna için büyük bir felakettir. Tuna’nın adına açılan sahte hesap, aynı Tuna gibi paylaşımlar yapmakta, Gönül’ün, Merve’nin fotoğraflarını paylaşmaktadır. Tuna, sahte hesabı kapattırmaya çalışırken başına daha büyük dertler açar.

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