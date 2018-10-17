Çocuklar Duymasın 53. bölüm fragmanında Havuç ve Simay'dan şok karar!
Çocuklar duymasın dizisi yayınlanan 53. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Havuç ve Simay ayrılmaya karar veriyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emre ve Simay'dan şoke eden ayrılık kararı. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Geleneklerine ve göreneklerine bağlı bir kadın olan Sultan, Havuç ve Simay evlenmeden önce nişan bohçası alışverişine gitmek ister. Meltem bohça alışverişine gitmek istemese de ısrarlara dayanamaz ve kalabalık bir kadın grubuyla nişan bohçası alışverişine gider. Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna nişan bohçalarını vermek için kız tarafının evine gider.
Sultan bohçaları açmaya başlayınca bir birinden komik anlar yaşanır.Aileler düğün hazırlıklarına son sürat devam ederken, Havuç ve Simay’dan hiç beklenmedik bir haber gelir. Havuç ve Simay ayrılmaya karar verir. Başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar. Havuç ve Simay neden ayrılmıştır? Bu büyük bir merak konusudur...
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