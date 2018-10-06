Çocuklar Duymasın 52. yeni bölüm fragmanında gizemli adam kim çıkacak?
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında izleyici karşısına çıkan gizemli adam, tüm aileyi şok etti. Geçtiğimiz bölümde Emine'yi evine kadar takip eden adam, Haluk'un da dikkatini çekmiştir. Evin yakınlarındayken gördüğü adamı bir çırpıda yakalayan Haluk, sorgusuna başlamıştır. Peki, Çocuklar Duymasın 52. yeni bölüm fragmanında Haluk'un sıkıştırdığı adam neler söyleyecektir?
Ailesini yakın takibe alan adam konusunda işkillenen Haluk, Çocuklar Duymasın 52. yeni bölüm fragmanında sorgulama işlemine hemen başlamıştır. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen adam, suskunluğa bürünmüştür. Peki, Çocuklar Duymasın 52. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, yeni bölüm hakkında bazı bilgiler
ÇOCUKLAR DUYMASIN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER EKRANA GELECEK?
Çocuklar Duymasın 52. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk, ailesini yakından takip eden gizemli kişiyi yakalar ve olanlar olur!
Son zamalarda Haluk ve Meltem'in etrafında dolaşan ve onlar hakkında bilgi almaya çalışan kişi sonunda yakayı ele verir. Haluk, bu kişiyi yaka paça yakalar ve kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Herkes büyük bir merakla ve tedirginlikle bu işin altından kimin çıkacağını öğrenmek ister. Peki, gizemli adamın sırrı ortaya çıkacak mı? Öte yandan Havuç'un uygulamasına saldırı yapılmıştır. Yapılan kötü yorumlar her şeyi alt üst etmiştir. Havuç bu durum karşısında nasıl bir önlem alacaktır?
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