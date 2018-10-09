Çocuklar Duymasın 52. bölüm fragmanında Tuna'nın başı belada
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 52. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuna’nın başı milyonluk yüzük yüzünden belaya giriyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk, ailesini yakından takip eden gizemli kişiyi yakalar ve olanlar olur. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Taş Fırın Haluk, ailesinin etrafındaki tehlikeyi fark eder ve şüpheli adamı köşeye sıkıştırır. Günlerce Haluk’un, Meltem’in, Zeynep’in, Havuç’un ve Emine’nin peşinde olan şüpheli adamın gerçek kimliği ortaya çıkar. Şüpheli adam kimdir ve Çetinoğlu ailesinden ne istemektedir, büyük merak konusudur.
Öte yandan Tuna yeni bir reklam filmi üzerinde çalışmaya başlar. Çok değerli bir tek taş yüzük için reklam kampanyası hazırlaması gerekmektedir. Herkes Tuna’nın reklam kampanyası için Haluk ve Meltem’in evinde bir araya gelir ve hep birlikte düşünmeye başlarlar. Ancak yaşanan bir karışıklık sonucunda yüzük ortadan kaybolur.Tuna’nın başı fena halde derttedir. Yüzük nerededir?
Havuç yeni işiyle ilgili çok mutludur. Ancak hacklenmenin şokunu üstünden tam atmışken yepyeni ve daha büyük bir sorunla baş başa kalır. Havuç’u çok kötü bir sürpriz beklemektedir.
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