Çocuklar Duymasın 51. bölüm fragmanında Haluk suçluyu buluyor
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 51. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk, kız isteme gecesi fotoğraf paylaşan suçluyu bulur. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem'den sonra Haluk'un da dünürüyle başı belada. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Taş Fırın Haluk, kız isteme töreninde fotoğrafı kimin paylaştığını en sonunda bulur. Karadenizli aile ile özür dilemesi için suçluyu buluşturur. Ancak ortalık daha da karışacaktır. Öte yandan Meltem uzun ve mutlu yaşamanın sırları üzerine bir kitap okumaya başlar. Meltem yaşam biçimlerini değiştirmek için önemli kararlar alır. Meltem’in bu kararlarından sonra hem Haluk’un hem de Karadenizli ailenin hayatı alt üst olur.
Öte yandan Meltem, Sultan Hanım'ın sürekli kendisini taklit etmesinden çok rahatsızdır. Bu durumu normal karşılayan Haluk, Rıza Bey de kendisini taklit etmeye başlayınca küplere biner. Tüm bunlar yaşanırken şüpheli bir adam, Haluk ve Meltem’i gizlice takip etmeye başlar. Haluk ve Meltem’in yakın çevresini de takibe alan bu adamın kim olduğu büyük merak konusudur. Şüpheli adam gizli gizli Haluk ve Meltem’in evine, Haluk’un iş yerine gider. Çetinoğlu ailesinin etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam kimdir?
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