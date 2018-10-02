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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.10.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 51. bölüm fragmanında Haluk suçluyu buluyor

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Çocuklar Duymasın 51. bölüm fragmanında Haluk suçluyu buluyor

Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 51. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk, kız isteme gecesi fotoğraf paylaşan suçluyu bulur. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Çocuklar Duymasın dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem'den sonra Haluk'un da dünürüyle başı belada. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taş Fırın Haluk, kız isteme töreninde fotoğrafı kimin paylaştığını en sonunda bulur. Karadenizli aile ile özür dilemesi için suçluyu buluşturur. Ancak ortalık daha da karışacaktır. Öte yandan Meltem uzun ve mutlu yaşamanın sırları üzerine bir kitap okumaya başlar. Meltem yaşam biçimlerini değiştirmek için önemli kararlar alır. Meltem’in bu kararlarından sonra hem Haluk’un hem de Karadenizli ailenin hayatı alt üst olur.

Öte yandan Meltem, Sultan Hanım'ın sürekli kendisini taklit etmesinden çok rahatsızdır. Bu durumu normal karşılayan Haluk, Rıza Bey de kendisini taklit etmeye başlayınca küplere biner. Tüm bunlar yaşanırken şüpheli bir adam, Haluk ve Meltem’i gizlice takip etmeye başlar. Haluk ve Meltem’in yakın çevresini de takibe alan bu adamın kim olduğu büyük merak konusudur. Şüpheli adam gizli gizli Haluk ve Meltem’in evine, Haluk’un iş yerine gider. Çetinoğlu ailesinin etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam kimdir?

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