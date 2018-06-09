Çocuklar Duymasın 44. bölüm sezon finali fragmanında Meltem'den ilginç plan!
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 44. bölüm fragmanıyla sezon finaline hazırlanıyor. Kanal D ekranlarının herkes tarafından büyük beğeniyle takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın sezon finalinde Meltem, Haluk’tan sevdiği herkese sarılmasını ister. Çünkü çevresindeki herkes Haluk’u çok sevmektedir ancak ondan çok korkmaktadır. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin sezon finali fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan sezon finali bölümünde Haluk'un herkesi şaşırtan yeni gündemi ne? İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin sezon finali fragmanı.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?
Meltem, Haluk’tan sevdiği herkese sarılmasını ister. Çünkü çevresindeki herkes Haluk’u çok sevmektedir ancak ondan çok korkmaktadır. Bu vesileyle korkulacak bir insan olmadığını çevresindekilere göstermek isteyen Haluk, herkese sarılmaya başlar. Haluk’u bu şekilde görmeye alışkın olmayanlar büyük bir şok yaşar.
Öte yandan Haluk hiç yürümediği için Meltem onu yürütmeye çalışır. Meltem, Haluk’un çevresindeki herkesi organize eder. Haluk, iş yerinde İrem ve Tolga, evde de Meltem ve Zeynep yüzünden asla oturamaz. Gönül ve Tuna, çocukların karne gününe gidecektir. Çocukların karne günü Gönül ve Tuna arasında hangi tartışmanın çıkmasına sebep olacaktır.
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