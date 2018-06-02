Çocuklar Duymasın 43. bölüm fragmanında Meltem'den ilginç plan
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 43. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meltem, Haluk'un telefon şifresini değiştirince olanlar oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde soru - cevap oyunu çiftlerin arasını bozuyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Meltem, Haluk’un telefonun şifresini değiştirir. Ancak öyle bir şifre koyar ki, Haluk’un telefonunu açması imkansız hale gelir. Haluk’un telefonundaki şifreyi açabilmesi için, Meltem’i ailesinden istediği günü hatırlaması gerekmektedir! Taş Fırın Haluk isteme tarihini hatırlamayınca birbirinden komik anlar yaşanır.
Öte yandan Gönül’ün eski kocası Selami’nin genç sevgilisi olduğuna dair haberler gelir. Gönül bu meseleyi Meltem’le konuşunca Tuna çok kıskanır. Gönül, aynı Tuna’nın eski karısı Özlem gibi Selami’nin de eve gelmesini isteyince ortalık karışır!
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