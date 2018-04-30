Çocuklar Duymasın 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Eve robot hizmetçi alınıyor
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 39. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. İlgiyle izlenen dizi Çocuklar Duymasın'ın yayınlanan 39. bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, eve alınan robot hizmetçi ortalığı şenlendiriyor, Hüseyin ise bu durumdan hiç memnun olmuyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölümde başka neler olacak? Çocuklar Duymasın 39. bölüm fragmanında neler var?
Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragman, diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Meltem ve Haluk eve robot hizmetçi alıyor, ev işlerine el atan robot, özellikle Hüseyin'i sinirlendiriyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve 39. yeni bölüme dair bazı detaylar...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 39. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemmli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 6 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki bölümünde, eve alınan robot hizmetçi ortalığı şenlendiriyor. Meltem ve Haluk eve robot hizmetçi alırlar. Ev işlerine el atan robot, özellikle Hüseyin'i çok öfkelendirir. Emine'nin işsiz kalacağını düşünen Hüseyin, ekürisi Şükrü ile robota karşı savaş açar. Haluk ise, bir taş fırın erkeği olarak robot ile çok anlaşamamaktadır.
Öte yandan, Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilmektedir. Haluk bu eğitimi çok önemsemektedir. Bu yüzden herkesin katılımını sağlar. Özellikle Zero Tuna çok heyecanlanır. İlk yardım eğitiminin önemi ise, yaşanan talihsiz bir olayda ortaya çıkar.
38. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın geçen 29 Nisan Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, Meltem’in çok yakın bir arkadaşı, köpeğini birkaç saatliğine Meltem’e emanet eder. Arkadaşı köpeğine çok düşkün olduğu için, Meltem de köpeğe çok hassas davranır. Ancak köpeği Haluk’un gezdirmesine izin veren Meltem, başına geleceklerden habersizdir!
Haluk, köpeği elinden kaçırır. Taş Fırın Haluk bu durumu bir süre Meltem’den saklar. Herkes köpeği arar ama kimse bulamaz, sahibi köpeği almak için geldiğinde köpek hala ortada yoktur. Öte yandan Haluk’un yaptığı bir paylaşım, yakın çevresinde olay olur. Tüm takipçileri Haluk’un yaptığı paylaşımı konuşmaktadır. Birçok kişi Haluk’a kızarken, Meltem ise çok şaşkındır.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN GENEL KONUSU
Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır.
Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır.
Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.
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