Çocuklar Duymasın 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk'un başı dertte

Kanal D ekranlarının efsane dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Meltem’in eve getirdiği köpek, Haluk’un korkulu rüyası oluyor, Meltem ise bu durumdan büyük keyif alıyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve 38. yeni bölüme dair bazı detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 38. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelecek 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki bölümünde, Meltem’in çok yakın bir arkadaşı, köpeğini birkaç saatliğine Meltem’e emanet eder. Arkadaşı köpeğine çok düşkün olduğu için, Meltem de köpeğe çok hassas davranır. Ancak köpeği Haluk’un gezdirmesine izin veren Meltem, başına geleceklerden habersizdir.

Haluk, köpeği elinden kaçırır. Taş Fırın Haluk bu durumu bir süre Meltem’den saklar. Herkes köpeği arar ama kimse bulamaz, sahibi köpeği almak için geldiğinde köpek hala ortada yoktur. Öte yandan Haluk’un yaptığı bir paylaşım, yakın çevresinde olay olur. Tüm takipçileri Haluk’un yaptığı paylaşımı konuşmaktadır. Birçok kişi Haluk’a kızarken, Meltem ise çok şaşkındır. Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar 20.00'de Kanal D'de ekranlarında olacak...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın geçen hafta yayınlanan bölümünde, Meltem yaz tatili için her şey dahil, beş yıldızlı bir tatil köyüne rezervasyon yaptırır. Ancak Haluk ise Meltem’e sürpriz olarak bir aylığına bir yazlık kiralamıştır. Haluk sürprizine Tuna’yı da dahil eder. Ancak büyük bir sorun vardır. Meltem ve Gönül kesinlikle yazlıkta tatil yapmak istememektedir. Haluk ve Tuna bu sorunu nasıl çözecektir?

Öte yandan Havuç, Arda’nın ona yaptığı kötülüklere artık bir son vermek için bir oyun organize eder. Akşam hep birlikte Haluk ve Meltem’in evinde toplanacaklar ve şişe çevirmece oynayacaklardır. Şişe çevirmece sırasında sadece Arda değil, sırrı olan herkes köşeye sıkışır ve bütün gerçekler ortaya çıkar.