Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanında sırlar ortaya çıkıyor
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen aile dizisi Çocuklar Duymasın'ın 22 Nisan tarihli 37. bölümünde Havuç, Arda’nın ona yaptığı kötülüklere artık bir son vermek için bir oyun organize ediyor, şişe çevirme oyununda sırlar bir bir ortaya dökülüyor. İşte Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti!
Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Haluk ve Meltem'i yeni bir macera bekliyor; Zeynep ev halkıyla kaynaşıyor! Haluk ve Meltem, nihayet ailelerinin yeni üyesiyle tanışırlar. Evlat edindikleri Zeynep, ev halkıyla kaynaşmaya çalışır. Bir çocuğun hayatını kurtaran Haluk ile Meltem, bunun mutluluğunu yaşarken, yeni maceralar peşlerini bırakmaz.
Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle 22 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Meltem yaz tatili için her şey dahil, beş yıldızlı bir tatil köyüne rezervasyon yaptırır. Ancak Haluk ise Meltem’e sürpriz olarak bir aylığına bir yazlık kiralamıştır. Haluk sürprizine Tuna’yı da dahil eder. Ancak büyük bir sorun vardır. Meltem ve Gönül kesinlikle yazlıkta tatil yapmak istememektedir. Haluk ve Tuna bu sorunu nasıl çözecektir?
Öte yandan Havuç, Arda’nın ona yaptığı kötülüklere artık bir son vermek için bir oyun organize eder. Akşam hep birlikte Haluk ve Meltem’in evinde toplanacaklar ve şişe çevirmece oynayacaklardır. Şişe çevirmece sırasında sadece Arda değil, sırrı olan herkes köşeye sıkışır ve bütün gerçekler ortaya çıkar.
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