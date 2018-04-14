Çocuklar Duymasın 36. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem yeni evlatlarıyla tanışıyorlar
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 36. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam edecek. Kanal D ekranlarının efsanevi dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Haluk, İrem’in ısrarlarına dayanamaz ve insanların rehberinde nasıl kayıtlı olduğuna bakar. Bir kişi Haluk’u “Taş Kafa” diye kaydetmiştir ancak kim olduğu büyük merak konusudur. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem evlat edinecekleri Zeynep ile sonunda tanışıyorlar. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Haluk, İrem’in ısrarlarına dayanamaz ve insanların rehberinde nasıl kayıtlı olduğuna bakar. Bir kişi Haluk’u “Taş Kafa” diye kaydetmiştir ancak kim olduğu büyük merak konusudur. Haluk o kişiyi bulmaya çalışınca bir birinden komik anlar yaşanır.
Öte yandan Haluk sosyal medyadan özlü sözler paylaşmaya başlar, ancak başta Meltem olmak üzere kimse Haluk’un paylaşımlarını beğenmeyince ortalık karışır.
Orçun çok önemli bir ödül törenine katılacaktır. Tuna’nın bu ödül törenini cep telefonuyla çekmesi gerekmektedir. Ancak Tuna’nın saklama alanı dolunca ödül törenini çekemez. Oğlunun bu önemli gününden ne fotoğraf ne de video olduğunu öğrenen Gönül çılgına döner.
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