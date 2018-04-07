Çocuklar Duymasın 35. bölüm fragmanında Gönül ölecek mi?
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 35. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde dominant teyze Gönül’ün acı haberi herkesi yasa boğuyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bir gece ansızın rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Gönül yoğun bakıma alınır. Gönül yoğun bakımda bir gece boyunca kontrol altında tutulacaktır. Gönül’ün yoğun bakımda olduğunu öğrenen Haluk ve Meltem yıkılır.
Çok geçmeden Gönül’den acı haber gelir. Gönül’ün vefat ettiğini iş yerinde öğrenen Taş Fırın Haluk, en yakın arkadaşını kaybetmenin acısıyla şok geçirir. Zero Tuna ise hayat arkadaşını kaybettiği için çok kötü durumdadır.
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