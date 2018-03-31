Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem'e sevindirici haber
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 34. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Kanal D ekranlarının efsanevi dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde bir süre önce evlat edinmek için başvuru yapan Haluk ve Meltem’e sevindirici bir haber gelir. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem'in yeni komşuları şaşkınlık yaratıyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bir süre önce evlat edinmek için başvuru yapan Haluk ve Meltem’e sevindirici bir haber gelir. Haluk ve Meltem evlat edinmek için kurum tarafından uygun bulunmuştur. Şimdi onları daha heyecanlı günler beklemektedir. Haluk ve Meltem evlat edinecekleri çocukla tanışmaya gider.
Öte yandan Tuna, eski karısı Özlem’e verdiği borç paranın, Sertaç ve Özlem’in balayı parası olduğunu öğrenince yıkılır. Onlara balayı yapsınlar diye para veren Tuna, Gönül’ün çok istediği gemi tatilini alamamış, ama aldığını söylemiştir. Tuna’nın başı fena halde derttedir. Merve en sevdiği fenomenlerden biri olan Başak Karahan ile tanışır. Başak’ı evde gören Merve, gözlerine inanamaz!
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