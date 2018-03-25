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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.03.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanında gündem Haluk'un saçları

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Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanında gündem Haluk'un saçları

Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanında saçlarını boyattığı ayan beyan ortada olan Haluk, bunu bir türlü kabul etmemektedir. Haluk'un saçlarının boyalı olduğunu gören Meltem ve diğerleri ise büyük bir şoka uğramıştır. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında tüm bunlara rağmen Haluk, saçlarının boya olduğunu kabul etmemektedir. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında bu işin altından neler çıkacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı, birçok vatandaş tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Tutku denilen problemden kurtulmak isteyen Meltem, planlarını kurmuş ve bir dedektif tutmuştur. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında ailesini korumak için mücadele eden Meltem, bazı sonuçlara ulaşmıştır. İşte, merakla araştırılan Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE MELTEMDEN MUHTEŞEM PLAN

Tutku'nun hayatlarına girdikten sonra mutluluğu yakalamakta güçlük çeken Haluk ile Meltem, eski günlerine dönebilmek için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. Tutku'yu sonsuza dek kendilerinden uzaklaştırdıklarını düşünseler de bu, o kadar kolay olmaz. Zira Tutku, intikam için geri döneceğini belirtir ve kılık değiştirerek Alev adıyla geri döner.

Üstelik Meltem ile Haluk'un oğlu Havuç'un kız arkadaşı olarak gelir. Meltem, bir şeylerin döndüğünün farkındadır ve gerçekleri öğrenmek için bir dedektif tutar. Öğrenilen gerçekler, olayların seyrini değiştirir. Meltem, ailesini koruyabilmek için harekete geçmeye karar verir.

Haluk'un yeni saçlarıyla başı derde girer. Haluk'un yeni görünümü herkesi şaşkına uğratırken, Haluk bunu hesabını sormakta geri kalmaz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Son zamanlarda çevresindeki herkesten beyaz saçları ile ilgili eleştiri alan Taş Fırın Haluk, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir yola girer! Dar Gömlek Tolga’nın aklına uyan Haluk, saçlarındaki beyazları koyultmak için bir şampuan kullanır. Fakat sonuç Haluk’u hiç de mutlu etmez.

Saçlarının yeni halini Meltem’den bile saklayan Haluk, şapka ile dolaşmaya başlar. Haluk’un yeni saçları büyük merak konusudur. Meltem, Gönül ve Tuna Haluk’un şapkasını çıkarmaya çalıştıkça bir birinden komik anlar yaşanır. 

Öte yandan Gönül ve Tuna, Özlem ve Sertaç’ı yemeğe davet eder. Ailenin, Özlem’in Sertaç’tan ayrılmasını sağlayacak büyük bir planı vardır.

 

 

 

 

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