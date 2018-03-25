Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanında gündem Haluk'un saçları
Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanında saçlarını boyattığı ayan beyan ortada olan Haluk, bunu bir türlü kabul etmemektedir. Haluk'un saçlarının boyalı olduğunu gören Meltem ve diğerleri ise büyük bir şoka uğramıştır. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında tüm bunlara rağmen Haluk, saçlarının boya olduğunu kabul etmemektedir. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında bu işin altından neler çıkacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı, birçok vatandaş tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Tutku denilen problemden kurtulmak isteyen Meltem, planlarını kurmuş ve bir dedektif tutmuştur. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında ailesini korumak için mücadele eden Meltem, bazı sonuçlara ulaşmıştır. İşte, merakla araştırılan Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE MELTEMDEN MUHTEŞEM PLAN
Tutku'nun hayatlarına girdikten sonra mutluluğu yakalamakta güçlük çeken Haluk ile Meltem, eski günlerine dönebilmek için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. Tutku'yu sonsuza dek kendilerinden uzaklaştırdıklarını düşünseler de bu, o kadar kolay olmaz. Zira Tutku, intikam için geri döneceğini belirtir ve kılık değiştirerek Alev adıyla geri döner.
Üstelik Meltem ile Haluk'un oğlu Havuç'un kız arkadaşı olarak gelir. Meltem, bir şeylerin döndüğünün farkındadır ve gerçekleri öğrenmek için bir dedektif tutar. Öğrenilen gerçekler, olayların seyrini değiştirir. Meltem, ailesini koruyabilmek için harekete geçmeye karar verir.
Haluk'un yeni saçlarıyla başı derde girer. Haluk'un yeni görünümü herkesi şaşkına uğratırken, Haluk bunu hesabını sormakta geri kalmaz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Son zamanlarda çevresindeki herkesten beyaz saçları ile ilgili eleştiri alan Taş Fırın Haluk, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir yola girer! Dar Gömlek Tolga’nın aklına uyan Haluk, saçlarındaki beyazları koyultmak için bir şampuan kullanır. Fakat sonuç Haluk’u hiç de mutlu etmez.
Saçlarının yeni halini Meltem’den bile saklayan Haluk, şapka ile dolaşmaya başlar. Haluk’un yeni saçları büyük merak konusudur. Meltem, Gönül ve Tuna Haluk’un şapkasını çıkarmaya çalıştıkça bir birinden komik anlar yaşanır.
Öte yandan Gönül ve Tuna, Özlem ve Sertaç’ı yemeğe davet eder. Ailenin, Özlem’in Sertaç’tan ayrılmasını sağlayacak büyük bir planı vardır.
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