Çocuklar Duymasın 31. bölüm fragmanında Meltem ve Alev karşı karşıya

Çocuklar Duymasın dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hüseyin ve Şükrü, reklam yüzü oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tutku, Meltem onun gerçek yüzünü ortaya çıkardığında bir söz vermişti. Geri dönecek ve Meltem’in korkulu rüyası olacaktı. Tutku sözünü tuttu, baştan aşağıya değişti. Bam başka bir insan oldu. Havuç’la samimi arkadaş oldu... Şimdi sıra ailenin içine girmesindeydi.

Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, günlerdir herkes, Havuç’un arkadaşı Alev’i merak ediyordu. Büyük buluşma sonunda yaşanıyor.

Meltem ve Haluk'un özel fotoğrafları internete düşer. Kimin paylaştığı mechul olsa da Haluk bu durumdan çok mutsuz olur.

Remzi ve Kadriye, mutlu bir birlikteliğe adım atmak üzeredir. Fakat önce çıkartmaları gereken maskeler vardır.

Tuna, reklam projesinde Hüseyin ve Şükrü'yü reklam yüzü yapmak ister. Bu teklifi geri çevirmeyen Hüseyin ve Şükrü, artık ünlü sayılabilirler.