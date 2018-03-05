Çocuklar Duymasın 31. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem evlat edinmeye karar veriyor

Kanal D ekranlarının efsane dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Meltem ve Haluk çifti bir çocuk evlat edinme kararı alırlar. Ayrıca Tutku, Meltem'in kendi gerçek yüzünü ortaya çıkartmasından sonra intikam için gittikçe daha da çok hırslanmaya ve yeni planlar yapmaya başlıyor. İşte Çocuklar duymasın 31. bölüm fragmanı ve yeni bölümden bazı detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 31.YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çocuklar Duymasın 31. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk ve Meltem'in hayatından bir türlü çıkmayan Tutku haddini aşmaya devam ediyor. Tutku, Meltem'in kendi gerçek yüzünü ortaya çıkartmasından sonra intikam için hırslanır. Bu uğurda kendi görünümünü değitiştirerek Havuç ile sevgili olmuştur. Tek amacı Meltem'in karşısına tekrar çıkabilmektir.

Her şeyi göze alan Tutku, Meltem ve Haluk'un evine gece yarısı girer. Tehlikeli oyunlarına da devam eder. Bu sırada Meltem ve Haluk evlat edinmeye karar verir. Havuç bu durumdan Tutku'ya da bahseder. Tutku, öğrendiği bu bilgi ile kötü planlarına yenisini eklemeyi ihmal etmez.

ÇOCUKLAR DUYMASIN’IN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çocuklar Duymasın 4 Mart pazar günü yayınlanan yeni bölümde, intikam için geri dönen Tutku ve Havuç'un arkadaşlığı giderek herkesi meraklandırmaya başlıyor. Kendini Havuç'a başka bir kimlikte tanıtan Tutku, onunla günden günde daha da yakın olmaya başlar. Havuç'un sürkeli birlikte olduğu bu kız arkadaşı ise ailesi tarafından çok merak edilir. Herkes Havuç'un kız arkadaşıyla tanışmak ister ve bir aile yemeği düzenlenir. Peki Havuç'un kız arkadaşı Alev yani Tutku bu yemeğe katılacak mı? Haluk ve Meltem, Havuç’un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır?

Çocuklar Duymasın yeni bölümleri ile her pazar saat 20.00'de Kanal D'de

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