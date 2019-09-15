Çocuk dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Çocuk'un 2. bölüm fragmanları yayınlandı
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman ve Merve Çağıran gibi isimlerin paylaştığı Çocuk dizisi, bu hafta 2. bölümüyle ekranlara gelecek. İlk bölümün ardından merakla beklenen 2. bölüme dair fragmanlar da ipuçları vermesi adına diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Çocuk dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı Çocuk dizisi, bu hafta 2. bölümüyle ekran önünde olacak. Yeni dizinin bu haftaki bölümünde Akça, Karasu Köşkü'ne girecek. İşte, Çocuk'un 2. bölüm fragmanları...
Çocuk'un 16 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak 2. bölümünde; Akça, Karasu Köşkü’ne giriyor.Akça, o köşkten içeri adım attığı an bir daha çıkamayacağını bilmiyordur henüz.
Efe’yi emanet ettiği yerde güvende olmadığını öğrenince işler değişir. Asiye için Akça, ailesinin dağılmasına sebep olacak en büyük tehlikedir. Ondan kurtulmak için her yolu denerken Şule’nin pervasızca yaptığı hatalar Akça’nın gidişini engeller. Ancak daha asıl tehlikenin ne olduğunu kimse bilmiyordur.
Ali Kemal’in Ayça’yı koruması Hasan’ı delirtir. Sırlarıyla susmayı seçen kadınların arasında, erkeklerin de dahil olduğu bir savaş başlar. Sevdiği uğruna her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir Hasan ve ailesini, Akça’yı korumaya çalışan bir Ali Kemal. Dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın ilk adımları atılır.
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