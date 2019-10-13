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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Çocuk dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

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Çocuk dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Yayın hayatına bu sezon başlayan ve konusuyla dikkat çeken Çocuk dizisi, gelecek hafta ekranlara 6. bölümüyle gelecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala, yeni bölümden pek çok ipucu veren fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Çocuk'un yeni bölümünde neler olacak? Çocuk'un 6. bölüm fragmanlarında neler var?

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy gibi isimlerin paylaştığı Çocuk, 21 Ekim Pazartesi akşamı 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Çocuk'un yeni bölümü yine heyecan verici olaylara sahne olacak. İşte, Çocuk'un yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu Çocuk dizisinin geçen haftaki bölümünde;

Asiye’nin yıllardır bastırdığı Hasan’ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye’nin Hasan’ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal’i işkillendirirken Emine’den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça’yı Hasan’ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça’nın Efe’yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır. Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal’e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe’yi değil onunla birlikte Ali Kemal’i de Akça’ya kaptıracağını anlar…

Kocası için Efe’ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe’nin duyduklarıyla sarsılıp Akça’ya kaçması yine dengeleri alt üst eder. Asiye, Hasan’dan yardım isteyerek Akça’nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça’ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan’ın Efe’yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.

 

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