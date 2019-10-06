Çocuk dizisinin 5. bölüm fragmanları yayınlandı
Yayın hayatına bu sezon başlayan ve konusuyla dikkat çeken Çocuk dizisi, bu hafta ekranlara 5. bölümüyle gelecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala, yeni bölümden pek çok ipucu veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Çocuk'un yeni bölümünde neler olacak? Çocuk'un fragmanlarında neler var?
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy gibi isimlerin paylaştığı Çocuk, 7 Ekim Pazartesi akşamı 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Çocuk'un haftaki bölümünde Asiye, Hasan'dan yardım isteyerek Akça’nın peşine düşecek. İşte, Çocuk'un yeni bölüm fragmanları ve 5. bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu Çocuk dizisinin bu haftaki bölümünde;
Asiye’nin yıllardır bastırdığı Hasan’ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye’nin Hasan’ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal’i işkillendirirken Emine’den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça’yı Hasan’ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça’nın Efe’yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır.
Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal’e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe’yi değil onunla birlikte Ali Kemal’i de Akça’ya kaptıracağını anlar… Kocası için Efe’ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe’nin duyduklarıyla sarsılıp Akça’ya kaçması yine dengeleri alt üst eder.
Asiye, Hasan’dan yardım isteyerek Akça’nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça’ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan’ın Efe’yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.
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