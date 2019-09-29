Çocuk dizisinin 4. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Yayın hayatına bu sezon başlayan ve konusuyla dikkat çeken Çocuk dizisi, bu hafta ekranlara 4. bölümüyle gelecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala, yeni bölümden pek çok ipucu veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Çocuk'un yeni bölümünde neler olacak? Çocuk'un fragmanlarında neler var?
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy gibi isimlerin paylaştığı Çocuk, 30 Eylül Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, Çocuk'un yeni bölüm fragmanları ve 4. bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu Çocuk dizisinin bu haftaki bölümünde;
Akça, Hasan’ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır. Akça içinse Hasan’dan kurtulmanın tek yolu ya canından olmak ya da Hasan’ın canını almaktır. Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça’nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça’nın Efe’nin annesi olduğunu öğrenmiştir. Şule’nin Efe’den kurtulmasının tek bir yolu vardır o da Akça’yı bulmaktır.
Akça, gözünü karartıp Hasan’ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. Şule Akça’ya teklifini yapar ya çocuğu alıp gidecektir ya da Hasan’ın katili olarak hapse girecektir. Akça çocuğu getirmesini söyler. Ama iki kadının yaptığı plan son anda Emine tarafından bozulur. Asiye Efe’nin eve dönmesinden mutludur, Şule’ye bunun hesabını sorarken, Efe annesinin kendisini istemediğini, sevmediğini duyar. Kaçacağı tek yer vardır Akça’nın yanı… Bu sefer Akça’yı durduracak hiçbir şey yoktur. Oğluyla birlikte kaçarken bunu öğrenen Asiye için tehlike çanları çalmaya başlar. Ali Kemal gerçeği öğrenmeden Akça’yı bulup, Efe’yi elinden almak zorundadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle