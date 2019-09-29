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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.09.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Çocuk dizisinin 4. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Çocuk dizisinin 4. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Yayın hayatına bu sezon başlayan ve konusuyla dikkat çeken Çocuk dizisi, bu hafta ekranlara 4. bölümüyle gelecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala, yeni bölümden pek çok ipucu veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Çocuk'un yeni bölümünde neler olacak? Çocuk'un fragmanlarında neler var?

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy gibi isimlerin paylaştığı Çocuk, 30 Eylül Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, Çocuk'un yeni bölüm fragmanları ve 4. bölümün kısa özeti...

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu Çocuk dizisinin bu haftaki bölümünde;

Akça, Hasan’ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır. Akça içinse Hasan’dan kurtulmanın tek yolu ya canından olmak ya da Hasan’ın canını almaktır. Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça’nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça’nın Efe’nin annesi olduğunu öğrenmiştir. Şule’nin Efe’den kurtulmasının tek bir yolu vardır o da Akça’yı bulmaktır.

Akça, gözünü karartıp Hasan’ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. Şule Akça’ya teklifini yapar ya çocuğu alıp gidecektir ya da Hasan’ın katili olarak hapse girecektir. Akça çocuğu getirmesini söyler. Ama iki kadının yaptığı plan son anda Emine tarafından bozulur. Asiye Efe’nin eve dönmesinden mutludur, Şule’ye bunun hesabını sorarken, Efe annesinin kendisini istemediğini, sevmediğini duyar. Kaçacağı tek yer vardır Akça’nın yanı… Bu sefer Akça’yı durduracak hiçbir şey yoktur. Oğluyla birlikte kaçarken bunu öğrenen Asiye için tehlike çanları çalmaya başlar. Ali Kemal gerçeği öğrenmeden Akça’yı bulup, Efe’yi elinden almak zorundadır.

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