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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çocuk 3. bölümde neler oldu?

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Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çocuk 3. bölümde neler oldu?

Yayın hayatına yeni başlayan Çocuk dizisi, 3.bölümü ile ekranlara geldi. Star TV'de yayınlanan Çocuk dizisinin bu haftaki bölümüne, Asiye'nin herkes için dönüşü olmayan bir hamlede bulunması damga vurdu. Heyecanlı bir bölüm sonrası, Çocuk dizisinin 4. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Peki Çocuk'un haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı...

Başrolerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran gibi oyuncuların paylaştığı Çocuk, 23 Eylül Pazartesi akşamı 3. bölümüyle sevenleyirl buluştu. Dizinin son bölümünde, Akça ve Emine Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yapacağı planına dahil oldu. Peki, Çocuk'un haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına dair bilgiler...

3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan’ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır. Akça’nın Ali Kemal’den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal’in Hasan’dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Efe’yi istemiyor oluşu ve buna bir çözüm bulamayışı onu iyice dibe batırırken aklına dahi gelmeyecek bir şey olur. Akça ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Tüm dengeleri alt üst edecek bu bilgi Şule’nin avuçlarındadır artık.

 Asiye ise yine gözünü karartır. Cesurca ama bir o kadar da acımasız bir karar alır. Ailesi için bir kişiyi daha feda etmeye hazırdır. Yaptığı plan herkes için dönüşü olmayan yeni bir yolun kapısını aralar… Ne Akça ne de oğlu Hasan’ın bu ailede yeri yoktur… ve Asiye tüm sorunlarını çözecek o kötücül hamleyi yapar…

 

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