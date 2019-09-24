Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çocuk 3. bölümde neler oldu?
Yayın hayatına yeni başlayan Çocuk dizisi, 3.bölümü ile ekranlara geldi. Star TV'de yayınlanan Çocuk dizisinin bu haftaki bölümüne, Asiye'nin herkes için dönüşü olmayan bir hamlede bulunması damga vurdu. Heyecanlı bir bölüm sonrası, Çocuk dizisinin 4. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Peki Çocuk'un haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı...
Başrolerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran gibi oyuncuların paylaştığı Çocuk, 23 Eylül Pazartesi akşamı 3. bölümüyle sevenleyirl buluştu. Dizinin son bölümünde, Akça ve Emine Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yapacağı planına dahil oldu. Peki, Çocuk'un haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına dair bilgiler...
3.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan’ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır. Akça’nın Ali Kemal’den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal’in Hasan’dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Efe’yi istemiyor oluşu ve buna bir çözüm bulamayışı onu iyice dibe batırırken aklına dahi gelmeyecek bir şey olur. Akça ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Tüm dengeleri alt üst edecek bu bilgi Şule’nin avuçlarındadır artık.
Asiye ise yine gözünü karartır. Cesurca ama bir o kadar da acımasız bir karar alır. Ailesi için bir kişiyi daha feda etmeye hazırdır. Yaptığı plan herkes için dönüşü olmayan yeni bir yolun kapısını aralar… Ne Akça ne de oğlu Hasan’ın bu ailede yeri yoktur… ve Asiye tüm sorunlarını çözecek o kötücül hamleyi yapar…
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