Çocuk dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Çocuk dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Pazartesi günleri izleyicileriyle buluşan Çocuk dizisinin Star Tv’nin 14 Ekim tarihli yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Dizinin son bölümünde Hasan’ın Efe’yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatmıştı. Peki, Çocuk dizisi bu hafta neden yok, dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana göre, ekran macerasına kısa bir ara veren Çocuk, 21 Ekim Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asiye’nin yıllardır bastırdığı Hasan’ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye’nin Hasan’ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal’i işkillendirirken Emine’den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça’yı Hasan’ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça’nın Efe’yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır. Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal’e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe’yi değil onunla birlikte Ali Kemal’i de Akça’ya kaptıracağını anlar… Kocası için Efe’ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe’nin duyduklarıyla sarsılıp Akça’ya kaçması yine dengeleri alt üst eder. Asiye, Hasan’dan yardım isteyerek Akça’nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça’ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan’ın Efe’yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.
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