Çocuk dizisi neden bitti? Çocuk'un finalinde neler yaşandı?

Star TV'de yayınlanan Çocuk 28 Ocak Salı akşamı yayınlandığı son bölümle ekran macerasını tamamladı. Dizinin son bölümünde Hasan kendini hayatının dönüm noktasında buldu. İzleyenler Hasan hapse mi girecek sorusunun cevabını heyecanla takip etti. Peki, Çocuk neden bitti? Dizinin son bölümünde neler oldu? İşte, merak edilenler.

ÇOCUK NEDEN BİTTİ?

28 Ocak akşamı ekranlara veda eden Çocuk diziyle ilgili final kararı alındı. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe’nin velayetinin Akça’ya geçmesi hem Hasan’ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan’a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça’ya göre sorun Ali Kemal’in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.

Hasan’ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza’nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza’yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.

Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur.