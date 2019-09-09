Çocuk dizisi başlıyor! Çocuk'un 1. bölümünde neler olacak?
Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı Çocuk dizisi 9 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Pek çok ünlü ismin rol aldığı dizinin 1. bölümünde neler olacağı, diziseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Çocuk dizisinin 1. bölümünde neler olacak?
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı Çocuk dizisinin 1. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Çocuk'un 1. bölümünde olacaklar...
Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…
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