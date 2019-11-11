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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Çocuk 9. bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Çocuk 9. bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamları ekranlara gelen Çocuk dizisi, 12 Kasım akşamı 9. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Ali Kemal'in vereceği karar heyecan uyandırdı. Çocuk dizisinin yayınlanan son bölümü sonrası haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çocuk 9. bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, merak edilenler.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve Çocuk dizisi bu hafta 9. bölümü yayınlandı. Çocuk'un 9. bölümünde asıl suçlunun Murat olduğunu öğrenen Ali Kemal, doğruları ve kardeşi arasında bir seçim yaptı, Akça da Emine’den Hasan’ın masum olduğunu öğrendi. Peki, Çocuk'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? 

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan, Yavuz cinayetiyle ilgili delil bulunamadığı için serbest bırakılırken Ali Kemal ve Murat da cesedin gömüldüğü yerin boş çıkmasıyla allak bullak olmuştur. Ortada bir ceset yoksa işlenen bir suç da yoktur. Asiye bütün suçu üstüne alıp Hasan’ı kurtarmak için gittiğinde geç kalmıştır… Hasan gözü kararmış, kırgın öfkeli bir halde Asiye’nin karşısındadır. Ona annelik yapmak için 35 sene boyunca hep geciken Asiye şimdi iki oğlunu Hasan’ın öfkesinden kurtarmak için yetişebilecek midir?

Kardeşleri tarafından haksız yere suçlanan Hasan, şimdi iki kardeşi birbirleriyle sınayacaktır. Asıl suçlunun Murat olduğunu öğrenen Ali Kemal, doğruları ve kardeşi arasında bir seçim yaparken, Akça da Emine’den Hasan’ın masum olduğunu öğrenmiştir. Sevdiği adamın tek suçu hayatına yeni giren kardeşine abilik yapmaya çalışmaktır. Akça yaptığı haksızlığın acısıyla Hasan’a koşar. Bundan sonra Akça’nın yeri Hasan’ın yanıdır. Ama kalbi kırık olan Hasan’ı ikna etmek hiç kolay olmayacaktır. İkilinin arasında yaşanan büyük yüzleşmenin sonucu Akça’nın tahmin edemeyeceği bir şekilde sonuçlanır. Akça ve Hasan nikah masasına otururken, Akça sevdiği adamdan hala büyük bir gerçeği saklamaktadır. Artık iyice köşeye sıkışmıştır, Hasan’a Efe’yi nasıl söyleyeceğini düşünürken… Şule, Burak’ın ve Efe’nin geçici velayetlerinin Ali Kemal’e geçmesiyle delirir. Şule oğlunu kaybettiyse, Ali Kemal de Efe’yi kaybedecektir. Anneliği elinden alınan Şule sonunda herkesin hayatının etkileneceği bir yola adım atacaktır…

 

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