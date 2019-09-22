Çocuk 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Asiye'den dönüşü olmayan plan!
Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Çocuk dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 23 Eylül'de yayınlanacak olan yeni bölümünde, Asiye gözünü karartacak ve herkes için dönüşü olmaya bir hamle yapacak. Akça ve Emine ise Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yapacağı plana dahil olacak. Peki, Çocuk dizisinin yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı, eylül ayında yayın hayatına başlayan Çocuk, 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yaşanacak. İşte, Çocuk 3. bölüm fragmanı ve diziyle ilgili bazı ipuçları.
ÇOCUK 3. BÖLÜME DAİR BİLGİLER
Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan’ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır. Akça’nın Ali Kemal’den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal’in Hasan’dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Efe’yi istemiyor oluşu ve buna bir çözüm bulamayışı onu iyice dibe batırırken aklına dahi gelmeyecek bir şey olur. Akça ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Tüm dengeleri alt üst edecek bu bilgi Şule’nin avuçlarındadır artık.
Asiye ise yine gözünü karartır. Cesurca ama bir o kadar da acımasız bir karar alır. Ailesi için bir kişiyi daha feda etmeye hazırdır. Yaptığı plan herkes için dönüşü olmayan yeni bir yolun kapısını aralar… Ne Akça ne de oğlu Hasan’ın bu ailede yeri yoktur… ve Asiye tüm sorunlarını çözecek o kötücül hamleyi yapar…
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