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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”

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“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”

Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında Erkan Petekkaya'yı konuk etti. Ünlü aktör; hedeflerinin, korkularının, hayallerinin, kariyerinin dönüm noktalarının ve aile ilişkilerinin konuşulduğu programda Koçyiğit’in sorularını yanıtladı.

Programda, sanat yaşamı ile ilgili Hülya Koçyiğit’in sorularını cevaplayan Erkan Petekkaya ilk kamera önü deneyimini bir tanıtım filminde depresyona giren bir adamı oynayarak yaşadığını belirtti. İzleyicilerden gelecek tepkileri her zaman merak ettiğini söyleyen sanatçı “Öyle Bir Geçer Zaman ki de Ali Kaptan’ı canlandırırken küfür yemekten çok korktum ama hiç başıma gelmedi ve itiraf edeyim bu rol benim uykularımı kaçıran bir roldü” dedi. Ali Kaptan’ı çok hayal ettiğini belirten Petekkaya “Bostancı’da yaşadığım dönemde mahallemde kimsenin sevmediği bir adam vardı, ben ise çok severdim, çok düşündüm ben o adamı niye seviyorum diye ve o sevgiyi çıkardım ortaya. Ali Kaptan’ı da o sevgiyle oynadım” dedi.

“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”

Vurgun projesi için yirmi beş günde dokuz kilo verdiğini söyleyen Petekkaya, hayatında gördüğü en iyi senaryonun ise Köpek dizisine ait olduğunu söyledi.

“F16 Pilotunu Canlandırmak İstiyorum”
Gelecek planlarından da bahseden Erkan Petekkaya “Ölmeden önce en çok istediğim; bir soygun filminde oynamak ve de F16 pilotunu canlandırmak. Hayatımda her türlü uçağa bindim, filmde de oynamak istiyorum” dedi.

“Sizi gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım”

“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”

Erkan Petekkaya “Sette en önemli duygu ekip olmaktır, tabii karşımda Hülya Koçyiğit var siz çok daha iyi bilirsiniz bunu” diyerek Yeşilçam’ın saygı ve sevgi ortamından da bahsetti. Petekkaya sözlerini “Teknik olarak o dönemde olmak istemezdim ama ortamı için çok isterdim. Bize size gösterilen saygı gösterilmiyor, ben sizi gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım” cümleleriyle sürdürdü. “Zamanında faksla senaryoyu beklediğimiz de oldu sette makyajımızı yapar beklerdik senaryo gelse de oynasak diye, faksın sesi gelirdi koşarak giderdik bakardık ne gelmiş” diyen Petekkaya yapamayacağı tek mesleğin ise sinirleri alınmadığı için yönetmenlik olduğunu belirtti.

“Tek Taraflı Bilet ile Dünyayı Geziyoruz”
Projesi olmadığı zamanlarda seyahat ettiğini söyleyen Petekkaya “Eşimle, çocuğumla birlikte çantalarımızı alıp tek taraflı bilet ile dünyayı geziyoruz. Doğayı, maviyi çok seviyorum, dünya haritasına parmak koyup hadi buraya gidiyoruz dediğimiz oluyor” dedi.

“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”
Hülya Koçyiğit’in bir dönem oyunculuk anlaşması yaparak Los Angelas’a giden Erkan Petekkaya’ya o günleri sorması üzerine de Petekkaya “Çocuğumu Los Angelas’ta büyütemezdim. O yüzden kalmadım, istemedim, geri döndüm. Ben yapamazdım, İstanbul’dan güzel şehir görmedim, bizim insanlarımız özünü koruyan insanlarımız, bizim insanlarımız çok güzel” diyerek cevap verdi.

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