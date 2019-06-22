“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”

Programda, sanat yaşamı ile ilgili Hülya Koçyiğit’in sorularını cevaplayan Erkan Petekkaya ilk kamera önü deneyimini bir tanıtım filminde depresyona giren bir adamı oynayarak yaşadığını belirtti. İzleyicilerden gelecek tepkileri her zaman merak ettiğini söyleyen sanatçı “Öyle Bir Geçer Zaman ki de Ali Kaptan’ı canlandırırken küfür yemekten çok korktum ama hiç başıma gelmedi ve itiraf edeyim bu rol benim uykularımı kaçıran bir roldü” dedi. Ali Kaptan’ı çok hayal ettiğini belirten Petekkaya “Bostancı’da yaşadığım dönemde mahallemde kimsenin sevmediği bir adam vardı, ben ise çok severdim, çok düşündüm ben o adamı niye seviyorum diye ve o sevgiyi çıkardım ortaya. Ali Kaptan’ı da o sevgiyle oynadım” dedi.



Vurgun projesi için yirmi beş günde dokuz kilo verdiğini söyleyen Petekkaya, hayatında gördüğü en iyi senaryonun ise Köpek dizisine ait olduğunu söyledi.

“F16 Pilotunu Canlandırmak İstiyorum”

Gelecek planlarından da bahseden Erkan Petekkaya “Ölmeden önce en çok istediğim; bir soygun filminde oynamak ve de F16 pilotunu canlandırmak. Hayatımda her türlü uçağa bindim, filmde de oynamak istiyorum” dedi.

“Sizi gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım”



Erkan Petekkaya “Sette en önemli duygu ekip olmaktır, tabii karşımda Hülya Koçyiğit var siz çok daha iyi bilirsiniz bunu” diyerek Yeşilçam’ın saygı ve sevgi ortamından da bahsetti. Petekkaya sözlerini “Teknik olarak o dönemde olmak istemezdim ama ortamı için çok isterdim. Bize size gösterilen saygı gösterilmiyor, ben sizi gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım” cümleleriyle sürdürdü. “Zamanında faksla senaryoyu beklediğimiz de oldu sette makyajımızı yapar beklerdik senaryo gelse de oynasak diye, faksın sesi gelirdi koşarak giderdik bakardık ne gelmiş” diyen Petekkaya yapamayacağı tek mesleğin ise sinirleri alınmadığı için yönetmenlik olduğunu belirtti.

“Tek Taraflı Bilet ile Dünyayı Geziyoruz”

Projesi olmadığı zamanlarda seyahat ettiğini söyleyen Petekkaya “Eşimle, çocuğumla birlikte çantalarımızı alıp tek taraflı bilet ile dünyayı geziyoruz. Doğayı, maviyi çok seviyorum, dünya haritasına parmak koyup hadi buraya gidiyoruz dediğimiz oluyor” dedi.

“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”

Hülya Koçyiğit’in bir dönem oyunculuk anlaşması yaparak Los Angelas’a giden Erkan Petekkaya’ya o günleri sorması üzerine de Petekkaya “Çocuğumu Los Angelas’ta büyütemezdim. O yüzden kalmadım, istemedim, geri döndüm. Ben yapamazdım, İstanbul’dan güzel şehir görmedim, bizim insanlarımız özünü koruyan insanlarımız, bizim insanlarımız çok güzel” diyerek cevap verdi.