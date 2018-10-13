CNN Türk 19 yaşında
11 Ekim 1999’da “haberciliğe yeni bir soluk getirme” hedefiyle yayın hayatına başlayan CNN Türk’ün 19’uncu yaşı, önceki gün kutlandı.
Kutlamaya CNN Türk Genel Müdür Bora Bayraktar, Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aşcıoğlu, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan da katıldı.
CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, tüm çalışanları yayınladığı şu mesajla kutladı: “CNN Türk 19. yaşını ‘ilk bilen siz olun’ sloganıyla kutlarken, bu bayrak yarışında görevi devralan siz değerli çalışma arkadaşlarımla yeni dönemde her zaman en iyisi olacağımıza inancım tamdır.”
Bora Bayraktar ise konuşmasında “Burası bir aile ve okul gibi. Türkiye’nin en önemli ve lider haber kuruluşlarından biriyiz. 19 yıldır bunu başarı ile sürdürüyoruz. Bundan sonra da daha iyi yayın için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Mehmet Soysal
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