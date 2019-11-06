Cici Babam nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Cici Babam filmi beyaz perde ardından televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Meltem Bozoflu'nun yönettiği, 2018 çıkışlı Türk komedi filmi Cici Babam, 26 Nisan 2018 tarihinde vizyona girmişti. Filmde Güldür Güldür Show ekibinden tanıdık simalar yer alıyor. Peki, Cici Babam nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Güldür Güldür Show ekibinin senaryosunu üstlendiği “Cici Babam”ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya ve Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.
Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.
CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?
Ege Bölgesi’nden görüntüler içeren Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.
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