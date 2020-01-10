Çiçero oyuncuları kimdir ve konusu nedir?

Çiçero dizisinin konusu ve oyuncuları, filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Çiçero filminin oyuncuları hakkında detayları merak eden seyirciler, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte, Çiçero oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler

ÇİÇERO FİLMİNİN OYUNCULARI VE KONUSU

Çiçero filminin oyuncuları arasında şu isimler yer alıyor;

Erdal Beşikçioğlu rolü; Elyesa Bazna

Burcu Biricik

Ertan Saban

Tamer Levent

Cem Kurtoğlu

Murat Garipağaoğlu

Altan Erkekli

Mehmet Esen

Selen Öztürk

Filmin konusu ise şu şekilde;

Film, 1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşayan ve İngiliz Büyükelçiliği'nde uşaklık yapan ve Büyükelçilikten elde ettiği gizli belgeleri Nazi Almanyası'na para karşılığı servis eden Elyesa Bazna'nın hayatını anlatmaktadır.

ÇİÇERO FİLMİNİN KONU EDİNDİĞİ ELYASA BAZNA KİMDİR?

Elyasa Bazna, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası hesabına çalışmış ve Cicero (Çiçero) kod adıyla tanınan Arnavut asıllı Türk casustur.

Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu İngilizlerden nefret etmesi, parasal kazanç arzusu ve hep bir operacı olmak istemesine rağmen II. Dünya Savaşı esnasında Ankara'da çeşitli Büyükelçiliklerde uşaklık yapıyor olması casusluk yapmaya başlamasına önayak olmuştur. Franz von Papen'in sefareti döneminde Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'ne gizli İngiliz askeri ve diğer istihbaratını satmıştır.

II. Dünya Savaşı yıllarının Ankara'sından önce Yugoslavya Krallığı Büyükelçisinin, daha sonra Almanya Büyükelçiliği Müsteşarı'nın uşaklığını yapmıştır. Almanya Elçilik Müsteşarı, mektuplarını okuduğu için kısa sürede İlyas Bazna'yı kovmuştur.

1942'den itibaren Britanya İmparatorluğu'nun Ankara Büyükelçisi Sir Hughe Knatchbull-Hugessen'in uşaklığını yapmaya başlamış, banyosunda sırtını ovarken ona opera aryaları okuyacak kadar Büyükelçi ile yakınlık kurmuştur. 21 Ekim 1943'ten itibaren fotoğraflarını çektiği gizli belgelerin örneklerini Almanya Büyükelçiliği'ne teslim etmeye başladığı bilinmektedir. Bunun için, Almanya Büyükelçiliği'nde ataşelik yapan Ludwig Moyzisch'e kendisi yaklaşarak 20.000 Sterlin karşılığı elindeki elli altı belgeyi satma önerisinde bulunmuştur. Kısa bir süre ücretli bir Alman ajanı haline gelmiş ve Alman istihbarat servislerince kendisine "Çiçero" kod adı verilmiştir. Müttefiklerce düzenlenen uluslararası toplantılar ve bazı bombardıman planları hakkında önemli bilgiler aktarmış olmakla birlikte, Normandiya Çıkarması'na ilişkin bir çok belli belirsiz istihbarat ulaştırmıştır. Bütün bu dönem boyunca Ankara'daki İngiliz istihbarat görevleri ise Bazna'nın İngilizce anlamadığını zannetmekte, kendisini casusluğundan şüphelenilemeyecek kadar "eğitimsiz" ve "aptal" olarak görmekteydi.

Bazna, 1944 yılında Alman Büyükelçiliği'nde görevli bir sekreterin Müttefikler safına iltica etmesi üzerine, ele geçmekten korkarak İngiliz Büyükelçisi'nin yanındaki görevinden ayrılmıştır. Hizmetleri için Nazi Almanyası istihbarat servisi Abwehr tarafından kendisine 300.000 Sterlin ödenmiştir. Ancak İlyas Bazna daha sonra, ödenen paraların, Almanların İngiliz ekonomisini çökertmek için bastıkları sahte Sterlinlerden olduğunu fark etmiştir. Savaşın bitiminden bir süre sonra Federal Almanya Hükümeti'ne karşı tazminat davası açmış, çok uzun süren bir davadan sonra kendisine mütevazı bir ödeme yapılmıştır.

Elyesa Bazna, casusluk yaptığı yıllarda Von Papen'in taktığı kod adının "Çiçero" olduğunu bilmiyordu. Hatta, kendisinin Çiçero olduğunu ancak 1950’de, Sefaret'te belgeleri teslim ettiği Moyzisch'in tüm yargılamaların ardından inzivaya çekildiği Tirol Alpleri'nde yazdığı anılarından ve yine 1950'de, İngilizlerin artık bu casusluk olayını açıklamasıyla öğrenebildi.

I was Cicero (Ben Çiçero'ydum) başlığı altında yayınladığı anılarından ise daha yüksek bir kazanç elde etmiştir. Kitabı 1951 yılında 5 Fingers (Beş Parmak) adı altında, Joseph L. Mankiewicz'in yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmış, Bazna rolünü James Mason oynamıştır.

Elyesa Bazna, Münih'te 1970 yılında 66 yaşında, yoksul bir gece bekçisi olarak ölmüştür.