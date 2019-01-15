Çiçero ne zaman vizyona girecek? Çiçero filmi konusu ve oyuncuları
Yüzyılın casusu olarak adlandırılan İlyas Bazna'nın hayatını beyaz perdeye aktaran 'Çiçero' filmi, 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin vizyona girmesine kısa bir süre kala oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmeye başladı. Peki, Çiçero filminin oyuncuları kimler? Filmin konusu ne?
Ödüllü yönetmen Serdar Akar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Çiçero'nun yapımcılığını, Mustafa Uslu üstleniyor. Filmin başrollerinde ise Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik yer alıyor. İşte, Çiçero filmi hakkında tüm detaylar...
ÇİÇERO'NUN KONUSU
T4 isimli bir uygulama ile Nazilerin kendi halkına ve çocuklara da üstün ırk yaratmak için neler yaptıklarını da anlatan Çiçero, hem casus filmleri kategorisinde bir ilk hem de ülkemiz sinema tarihinde bu konu ilk kez işleniyor.
İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken herkesin aklındaki soru aynıydı; Türkiye savaşa girecek mi? İşte o günlerde, Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak görev yapan kod adı Çiçero olan İlyas Bazna İngiltere’nin gizli belge ve bilgilerini Almanya’ya sızdırmaya başlar ve olaylar gelişir… Bazna, bu nefes kesen faaliyetleriyle Türkiye’yle birlikte tüm dünya devletlerinin de kaderini değiştirir. Sadece bununla da sınırlı kalmaz yaptıkları…
OYUNCU KADROSU
Serdar Akar’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik başrolleri paylaşıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda, Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Açelya Özcan, Aylin Kılınçarslan, Mehmet Ezel Özgün ve Çiğdem Selışık Onat yer alıyor.
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