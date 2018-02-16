Çi 9. bölüm fragmanı yayınlandı - Fi Çi yeni bölüm saat kaçta?

Fi Çi günü geldi, tarih araştırmaları yerini saat sorgulamalarına bıraktı. Onuncu bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak olan Fi’nin 9. bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi’nin başrollerini paylaştığı dizi, en son 2 Şubat Cuma akşamı izleyicilerle buluşmuştu. Eti’nin ölüm haberinin yankısının sürdüğü son bölümde Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükseldi. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yaptı. Şimdi ise gözler yeni bölümde.



Fi Çi yeni bölümü bu akşam saat 21.00’de kaldığı yerden devam edecek.





BAŞAK KÖKLÜKLAYA SÜRPRİZİ

'Fi Çi' dizisinin yeni bölümüne Başak Köklükaya konuk oluyor. Uzun bir aradan sonra setlere geri dönen Köklükaya, 'Duru’nun annesi 'Hazal' karakterine hayat verecek.

Duru yaşadığı olaylardan sonra uzun zamandır görüşmediği annesi Hazal’ın yanına gider. Ancak bu beklenmedik ziyaret Hazal'ı şaşırtır. Duru ve annesinin hikayesi de böylece açığa çıkar.