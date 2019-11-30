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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Chefs' Arena 1. Bölümü ile başlıyor.. İşte ilk bölüm tanıtımı

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Chefs' Arena 1. Bölümü ile başlıyor.. İşte ilk bölüm tanıtımı

Kanal D’de gerçek şeflerin arenası olan yeni yarışma programı Chefs’ Arena ilk bölümü ile cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Chefs' Arena'da yemeklerini misafirlerine beğendiren bir takım 10 bin liranın sahibi olacak.. İşte Chefs' Arena ilk bölüm tanıtımı ve detaylar

Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkeler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Türk mutfağının önemli lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuluyor. Mutfağın hakimi yetenekli iki şef ve bir patron! Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir!

Programın birinci bölümünde kadınlar ve erkeklerin mücadelesi başlıyor. Batuhan Piatti, şefler Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri yönetiminde ki yarışmacılar, Türk mutfağının önemli lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor.

Her bölüm restorana gelen misafirlere yemeklerini beğendirip kazanan takımdan, bir yarışmacıyı 10.000 lira nakit ödül beklerken, kaybeden takımdan bir kişi Chefs’ Arena’ya veda edecek.

Takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 10.000 liranın sahibi hangi takımdan çıkacak?

CHEFS ARENA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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