Chefs' Arena 1. Bölümü ile başlıyor.. İşte ilk bölüm tanıtımı
Kanal D’de gerçek şeflerin arenası olan yeni yarışma programı Chefs’ Arena ilk bölümü ile cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Chefs' Arena'da yemeklerini misafirlerine beğendiren bir takım 10 bin liranın sahibi olacak.. İşte Chefs' Arena ilk bölüm tanıtımı ve detaylar
Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkeler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Türk mutfağının önemli lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuluyor. Mutfağın hakimi yetenekli iki şef ve bir patron! Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir!
Programın birinci bölümünde kadınlar ve erkeklerin mücadelesi başlıyor. Batuhan Piatti, şefler Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri yönetiminde ki yarışmacılar, Türk mutfağının önemli lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor.
Her bölüm restorana gelen misafirlere yemeklerini beğendirip kazanan takımdan, bir yarışmacıyı 10.000 lira nakit ödül beklerken, kaybeden takımdan bir kişi Chefs’ Arena’ya veda edecek.
Takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 10.000 liranın sahibi hangi takımdan çıkacak?
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