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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.04.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Ceylan kimdir? Türkücü Ceylan kaç yaşında, nereli?

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Ceylan kimdir? Türkücü Ceylan kaç yaşında, nereli?

Ünlü türkücü Ceylan son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden biri oldu. Zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları sonrası gündem olan Ceylan'ın hayranları, ünlü türkücü hakkında merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki, Ceylan kimdir? Ceylan aslen nereli ve kaç yaşındadır?

Özellikle yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve seslendirdiği türkülerle hafızalara kazınan Ceylan'nın özel hayatı ve kariyeri hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Ceylan'ın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki, Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Ceylan hakkında tüm merak edilen her şey...

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlenen Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmedi. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2002 yılında bitti. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu evliliği de 1 yıldan kısa sürdü. 20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile dünya evine giren Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında noktalandı.

ALBÜMLERİ

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986,Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987,Şah Plak)

Sev Beni Seveyin Seni (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)

Birgün Bana Döneceksin (1991,Şah Plak)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, A1 Müzik)

Zeyno (2000, İdobay)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Pirimi Ararım (2001, A1 Müzik)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (18 Nisan 2005, Özdemir Plak)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha Mi? (2008, Özdemir Plak)

Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)

Allah Askina

Ceylan Arabesk 2011

Kendisi Lazım (2012)

Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)

Bana Bir Şey Söyle (2014)

Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)

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