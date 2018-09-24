Çeyiz sandığı gelin ve kaynanaların arasını açtı!
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Fatih Ürek kayınvalidelere "Gözünüzden sakladığınız çeyiz sandığınızı gelininiz isterse verir misiniz?" diye sordu.
Kayınvalidelerin verdiği cevaplar gelinleri çileden çıkardı. Kayınvalideler gelinlere vermeyeceklerini üstüne bas basa ifade ettiler. Gelinlerin ise, üzüntüleri yüzlerinden okunuyordu. Fatih Ürek bu kez "Allah gecinden versin, vefat ederseniz kızınıza mı, gelininize mi bırakırsınız?" diye sordu. Tüm kayınvalideler anlaşmış gibi aynı yanıtı verdiler. Hanife Hanımın sert tavrı ise, yeni yarışmacımız Yasemin'in tepkisini aldı.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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