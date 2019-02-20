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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Ceyda Düvenci kimdir? İşte hakkında bilinmeyenler

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Ceyda Düvenci kimdir? İşte hakkında bilinmeyenler

Ceyda Düvenci kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Oynadığı dizilerle adından oldukça söz ettiren Ceyda Düvenci'nin kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ceyda Düvenci kimdir? İşte hakkında bilinmeyenler.

Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977, Bursa doğumlu, Türk oyuncudur.

İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. Ceyda'nın babası Selanikli, annesi ise Kırklarelilidir. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanılması güç duygular yaşayan Ceyda Düvenci için o anlar şöhret kapılarının aralandığı andır. İlk iş olarak Şebnem Dönmez'in sunduğu 'Sabah Şekerliği'nin sunuculuğunu devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.

2000 yılında, oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002'de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesi'ndeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar.Önce "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı Sil Baştan ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir. Kanal D'de yayınlanmış olan Binbir Gece dizisinde "Bennu" karakterini canlandırmıştır.

Ceyda Düvenci, oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş, 3. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Ödüllerine komedi dalında en iyi kadın adayı gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.

Ceyda Düvenci yönetmenliğini Uğur Yücelin yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynamıştır. Film 22 Ocak 2010 da vizyona girdi.

Ceyda Düvenci son olarak 2011'de başlayan yapımcısı Fatih Aksoy olan,önce Kanal D (2011-2012),ardından FOX Tv (2013-2014) kanalına transfer olan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. 2015 yılında Tv8 kanalında yayınlanmaya başlayan Maral adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Tv8'de yayınlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yapmaktadır. Ayrıca Uncharted oyunundaki Elena karakterini seslendirmiştir.

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