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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Ceyda Düvenci kimdir? İşte Ceyda Düvenci ile ilgili bilgiler

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Ceyda Düvenci kimdir? İşte Ceyda Düvenci ile ilgili bilgiler

90'lı yıllarda başladığı oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projede yer alan Ceyda Düvenci, sosyal medya ve internet kullanıcıları tarafından sıklıkla merak ediliyor. Özellikle magazin takipçileri ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili bilgileri sıklıkla sorguluyor. Peki, Ceyda Düvenci kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Ceyda Düvenci'nin hayatı ile ilgili bazı bilgiler...

Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, Kanal D ekranlarında yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programına bu hafta konu olacak. Bu gelişme ile, Ceyda Düvenci'nin hayatı ve biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Ceyda Düvenci kimdir? İşte, ünlü oyuncunun merak edilen hayatı.

CEYDA DÜVENCİ'NİN HAYATI

Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. Ceyda'nın babası Selanikli, annesi ise Kırklarelilidir. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanılması güç duygular yaşayan Ceyda Düvenci için o anlar şöhret kapılarının aralandığı andır. İlk iş olarak Şebnem Dönmez'in sunduğu 'Sabah Şekerliği'nin sunuculuğunu devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.

2000 yılında, oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002'de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesi'ndeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar. Önce "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı Sil Baştan ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir. Kanal D'de yayınlanmış olan Binbir Gece dizisinde "Bennu" karakterini canlandırmıştır.

Ceyda Düvenci, oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş, 3. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Ödüllerine komedi dalında en iyi kadın adayı gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.

Ceyda Düvenci yönetmenliğini Uğur Yücelin yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynamıştır. Film 22 Ocak 2010 da vizyona girdi.

Ceyda Düvenci son olarak 2011'de başlayan yapımcısı Fatih Aksoy olan,önce Kanal D (2011-2012),ardından FOX Tv (2013-2014) kanalına transfer olan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. 2015 yılında Tv8 kanalında yayınlanmaya başlayan Maral adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Tv8'de yayınlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yapmaktadır. Ayrıca Uncharted oyunundaki Elena karakterini seslendirmiştir.

YER ALDIĞI DİZİLER

8. Gün (Şehnaz) / Tv dizisi / Atv /2018

Babam ve Ailesi (Suzan) / Tv dizisi / Kanal D /2016

Maral: En Güzel Hikayem (Deniz) / Tv Dizisi / Tv8 / 2015

Aşkın Kanunu (İpek) / Tv Dizisi / TRT1 / 2014-2015

Umutsuz Ev Kadınları / Tv Dizisi / Yön:Özlem Bayşu Ünlü & Eylem Koza / FOX / 2011-2014

Şen Yuva / Tv Dizisi / Yön:Hakan Algül / Atv / 2010

Binbir Gece / Tv Dizisi / Yön:Kudret Sabancı / Kanal D / 2007-2009

Hasret / TV Dizisi / Yön:Ümit Efekan / Kanal D / 2006

Maki / TV Dizisi / Yön:Zeynep Günay / Show TV / 2005

Kasırga İnsanları / TV Dizisi / Yön:Nihat Durak / Show TV / 2004

Sil Baştan / TV Dizisi / Yön:Gül Oğuz / Kanal D / 2004

Zalim / TV Dizisi / Yön:Faruk Teber / Star Tv / 2003

Hastayım Doktor / TV Dizisi / Yön:Aram Gülyüz / Kanal D / 2002

Öyle Bir Sevda ki / TV Dizisi / Yön:Faruk Aksoy / TGRT / 2002

Dikkat Bebek Var / TV Dizisi / Yön:Samim Değer - Haluk Bener / TRT / 2000

Böyle mi Olacaktı / TV Dizisi / Yön:Şahin Gök / ATV / 1998

Baba / TV filmi / Yön:Erden Kıral / ATV / 1998

Babam Olur musun / TV filmi / Yön:Şahin Gök / ATV / 1998

Canlı Hayat / TV filmi / Yön:Ümit Efekan / ATV / 1998

Çiçek Taksi / TV Dizisi / Yön:Ümit Efekan / TRT / 1998

Affet Bizi Hocam / TV Dizisi / Yön:Halit Refiğ / Show TV / 1998

Son Kumpanya / TV Dizisi / Yön:Haldun Dormen / Kanal D / 1997

Tatlı Kaçıklar / TV Dizisi / Yön:Aram Gülyüz / ATV / 1997

Deli Divane / TV Dizisi / Yön:Rabahat Baltacı / Star Tv / 1997

Köstebek / TV Dizisi / Yön:Nihat Durak / Star Tv / 1997

Palavra Aşklar / TV Dizisi / Yön:Kandemir Konduk / Show TV / 1996

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