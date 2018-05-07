Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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07.05.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir?

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Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir?

Çetin Ceviz filminin oyuncuları birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Çetin Ceviz filminin oyuncu kadrosunda birbirinden renkli ve neşeli isimler yer alıyor. Peki, Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir?

Köyünde uğursuz olduğu için koca bulamadığını düşünen Hatice'nin zengin bir evde hizmetçilik yaparken aradığı aşkı bulmasının hikayesini anlatan Çetin Ceviz filminin oyuncu kadrosunda oldukça deneyimli ve neşeli isimler yer alıyor. İşte, Çetin Ceviz filminin 

OYUNCU KADROSU

Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir

Fırat Tanış

Oyuncu ve müzisyen olan Tanış, 5 Mayıs 1975’te İstanbul’da doğdu. Aslen Gürcistan Ahıska kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezunu oldu. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. Sol gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Lisede tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Tanış, 15 yaşında iken beste yapmaya da başladı. Teoman, Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi pek çok isme beste yaptı. Dilber'in Sekiz Günü, Hep Yek, Mavi Gece, Öğrenci İşleri, Geniş Aile: Yapıştır, Geniş Aile: Her Türlü, Bir Zamanlar Anadolu'da, F Tipi film, Devrimden Sonra gibi sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yedi Tepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe İle Halil, Geniş Aile gibi pek çok önemli dizide rol aldı. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yaptı. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile dünya evine girdi. Fırat Tanış'ın bir kız çocuğu vardır.

Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir

Ayça Erturan

Ayça Erturan, ilk,orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.

Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir

Zeynep Kankonde

3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir‘de doğdu. 2001’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden yılında mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Ekol Drama’da öğretmenlik yaptı. Birçok dizide seslendirme yaptı ve reklamlarda yer aldı. 2 Yaka Bir İsmail isimli dizide Atiye karakterini canlandırdı. Kanal D’nin Ulan İstanbul adlı dizisinde Şehriban karakterini canlandırdı. 2004 tarihinde Kongo’lu Christian Kankonde ile evlendi. Emma adında bir kızları oldu.

Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir

Deniz Özerman

Deniz Özerman, 9 Mayıs 1969, Antalya doğumlu, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. 1987 yılında nöbetçi tiyatro kadrosuna dahil oldu. İstanbul'u Satıyorum oyunu ile Deniz Özerman'ın sanat hayatı başladı. BKM Oyuncuları arasına giren Deniz Özerman ayrıca “Cebimde Kelimeler”, “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” “Bir Demet Tiyatro” ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” gibi tiyatro oyunlarında ekip içinde yönetmen yardımcısı olarak görev aldı.

Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir

Ayhan Taş

25 Haziran 1971 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Tiyatroya başlamadan önce şiir topluluğu çalıştırıcılığı, radyo programcılığı ve sunuculuğu yaptı. 1998 yılında ise Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi. Bu bölümde tanıştığı dört arkadaşı ile beraber Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Ankara Batıkent Lisesi'nde tiyatro çalıştırıcılığı yaptı.İstanbul'a taşındı. Aynı grupla beraber Türkiye'ye "Tiyatro Sporu"nu getirdi. Fox'ta yayınlanan Anında Görüntü Show adlı televizyon programıyla Doğaçlama Tiyatroyu ekranlara taşıdı. İşler Güçler adlı dizide yer aldı. Kardeş Payı adlı dizide, oto tamircisi Sezai karakterini canlandırdı ve Türkiye çapında herkes tarafından tanınmış oldu. Esin Taş adında eşi vardır ve bir kız babasıdır.

Çetin Ceviz filminin oyuncuları kimlerdir

Beyti Engin

Tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Beyti Engin, 18 Eylül 1981'de Çanakkale'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne'de tamamladı. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1999'da İstanbul'a taşındı ve Dialog'dan bir yıl oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu. 2000 yılından bu yana seslendirme yapan Engin, 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde Hayati karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Adsız karakterini canlandırdı. Şubat, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Deli Saraylı, Keşanlı Ali Destanı, Beni Böyle Sev, Kayıp gibi pek çok dizide ve Şeytan Tüyü, Küçük Esnaf, 8 Saniye, Neden Tarkovski Olamıyorum, Eyyvah Eyvah 3, Osmanlı Cumhuriyeti, Alemde Bir Gece, Çetin Ceviz 2 gibi sinema filmlerinde rol aldı. 2014'te senarist Hale Aksu ile evlendi.

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