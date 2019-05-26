Çernobil dizisi ilk 3 bölümüyle dikkatleri üzerine çekti
Büyük projeler imza atan HBO'nun 5 bölümlük projesi Çernobil dizisi, şu ana kadar yayınlanan 3 bölümü ile izleyicilerin beğenisini kazandı. SSCB'de meydana gelen nükleer santral patlamasını konu edinen Çernobil dizisi, toplam 5 bölüm sürecek.
Çernobil dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yakın geçmişte SSCB'de yaşanan (Şu anki Ukrayna) nükleer santral patlamasını ele alan dizi, dünya gündemine girdi. IMDB'de kısa sürede 10 üzerinden 9,7 puan alan mini dizi, patlamanın hikayesini ve yaşanan duygu durumunu ekranlara taşıyor.
KAZA NASIL OLUŞMUŞTU?
Patlama, santralın 4. ünitesi rutin bakıma alınacağı zaman, durdurma işlemleri sırasında güvenlik yönünden önemli olan elektrik kesilmesi ile ilgili özel bir deneyin yapılmak istenmesi nedeniyle meydana gelmişti.
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