Çernobil 5. bölümü ile izleyici karşısına çıktı
Sovyetler Birliği içerisinde yer alan nükleer santral patlamasını konu edinen Çernobil, 5 bölümlük mini dizisini bugün sonlandırıyor. Amerika'da her pazartesi, Türkiye'de ise her salı günü yayımlanan dizi, bu akşam alt yazılı ve orijinal versiyonları ile ekranlarda olacak. İşte, Çernobil 5. bölümü hakkında bazı bilgiler
Onlarca kişinin doğrudan, yüzlerce kişinin ise dolaylı olarak ölümüne sebep olan nükleer santral patlamasını anlatan Çernobil dizisi, 5. bölümü ile son buluyor. Olayın yaşandığı anı, öncesini ve sonrasını ele alan Çernobil dizisi, 3 Haziran'daki ABD gösteriminin ardından 4 Haziran Salı akşamı saat 22.00 civarında son bölümü ile Türkiye'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde olayın yaşandığı ana dair detaylar yer alacak.
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