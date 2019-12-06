Cep telefonunun sağlıklı ışık ayarı nasıl olmalı?

Op. Dr. Ahmet Gökdere, "Göz sağlığı için evde nasıl ışık kullanmalıyız? Cep telefonu kullanırken göz sağlığımız için ışık ayarı nasıl olmalı? Televizyon izlerken evdeki ışık nasıl olmalı? Göz sağlığımız için nasıl bir güneş gözlüğü kullanmalıyız?" gibi sorulara önemli bilgiler verdi!