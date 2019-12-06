Son Güncelleme:
Cep telefonunun sağlıklı ışık ayarı nasıl olmalı?
Balçiçek ile Dr. Cankurtaran programının 30. Bölümüne göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ahmet Gökdere konuk oldu.
Op. Dr. Ahmet Gökdere, "Göz sağlığı için evde nasıl ışık kullanmalıyız? Cep telefonu kullanırken göz sağlığımız için ışık ayarı nasıl olmalı? Televizyon izlerken evdeki ışık nasıl olmalı? Göz sağlığımız için nasıl bir güneş gözlüğü kullanmalıyız?" gibi sorulara önemli bilgiler verdi!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle