Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler?
Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi sinemaseverlerle buluştu. Filmin vizyona girmesinin ardından, oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, konusu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çekiyor. İşte, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi hakkında ayrıntılar...
Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.
Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen sporcunun hikayesi Özer Feyzioğlu tarafından senaryolaştırdı.
Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynuyor.
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